EmpoderaLIVE 2025 arranca en Málaga con un llamamiento a la ciudadanía para repensar el ecosistema digital

La fundadora y actual presidenta de Fundación Cibervoluntarios, Yolanda Rueda, ha inaugurado en el Teatro Echegaray de la capital de la Costa del Sol la 17 edición de este encuentro de referencia internacional - EMPODERALIVE

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El evento EmpoderaLIVE 2025 ha arrancado este martes en Málaga con un llamamiento a la ciudadanía para repensar el ecosistema digital con una perspectiva social. La fundadora y actual presidenta de Fundación Cibervoluntarios, Yolanda Rueda, ha inaugurado en el Teatro Echegaray de la capital de la Costa del Sol la 17 edición de este encuentro de referencia internacional sobre tecnología para mejorar el mundo.

"No nos conformemos con ser meros consumidores. Trabajemos las ideas de qué queremos hacer nosotros con estas herramientas tecnológicas y cómo debemos construirlas en conjunto", ha defendido Rueda en su intervención.

Según ha señalado, la ciudadanía tiene el poder de elegir "cómo es la tecnología", que puede ser "ética, sostenible, inclusiva y respetuosa con el medio ambiente". "Las ideas nacen de la escucha activa y el diálogo, de estar cocreando con otras personas que tienen otros conocimientos, intereses y puntos de vista", ha desarrollado Yolanda Rueda: "Eso es lo que vamos a hacer en Empodera estos dos días, pararnos a pensar juntos"

EmpoderaLIVE, impulsado por la Fundación Cibervoluntarios desde 2006, reúne el 7 y 8 de octubre en el Teatro Echegaray dem Málaga a más de 20 líderes e investigadores internacionales y alrededor de 250 expertos que trabajan a nivel mundial para proteger los derechos humanos, afrontar los grandes retos globales y promover una tecnología ética al servicio de las personas.

Con el lema "Soberanía Digital Ciudadana: Hackeando los retos globales", #EmpoderaLIVE reúne en esta edición a más de 250 expertos de instituciones, entidades, universidades y sociedad civil, que están trabajando para construir modelos tecnológicos más justos e inclusivos, que garanticen derechos digitales, refuercen la democracia y pongan la innovación al servicio de las personas en la resolución de los grandes desafíos sociales, ambientales y económicos de nuestro tiempo.

EmpoderaLIVE 2025 cuenta con voces internacionales que están marcando el rumbo de la tecnología con impacto social. Entre ellas, Monique Morrow, reconocida como una de las 50 mujeres más influyentes en tecnología por Forbes y referente en la defensa de los derechos digitales, y Ananya Chadha, innovadora que a los 16 años unió genética y blockchain, fundadora y directora de una startup de IA para generar vídeo.

También participan Betelhem Dessie, pionera en formar a jóvenes en robótica, IA y programación en África; Tasos Stampelos, que trabaja por un Internet más justo y transparente en Mozilla; Irina Velasco, referente en aplicar inteligencia colectiva para acelerar los ODS; y Solana Larsen, periodista y editora de publicaciones que defienden los derechos y la diversidad en Internet desde la Open Knowledge Foundation.

Desde el ámbito del emprendimiento social destacan Gabriela Chang y Jori Armbruster, creadores de EthicHub, plataforma que conecta a agricultores sin acceso a la banca con inversores globales.

La cita cuenta además con Sarven Capadisli y Virginia Balseiro, referentes de la web descentralizada y el software abierto; Goran Buldioski, figura clave en el debate europeo sobre gobernanza y democracia; Salvatore Romano, que fiscaliza los algoritmos desde la sociedad civil que exigen responsabilidad a las grandes tecnológicas en Europa y el mundo; Melissa Muñoz, impulsora de modelos de IA para la gobernanza en América Latina; Andy Piper, voz clave en la expansión global de Mastodon y el software libre. Y Raúl Magallón presenta SmartVote, iniciativa que promueve la lucha contra la desinformación en España y Portugal para frenar su impacto en nuestras democracias.