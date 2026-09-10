La empresa de aguas de Málaga impulsa en dos años obras por 19,8 millones y tiene previstas otras por 30 millones más

La concejala delegada del Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, Penélope Gómez, compareciendo ante los medios. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), ha ejecutado o tiene en marcha, en el marco del plan de inversiones de infraestructuras hidráulicas 2024-2029, una veintena de obras para continuar disminuyendo el riesgo de inundaciones y mejorar la red de saneamiento por un importe de 19,8 millones de euros. Además, en los próximos ejercicios está previsto impulsar otra veintena que elevarán la cuantía hasta los 49,5 millones de euros.

De esta manera, el Consistorio ha señalado que sigue avanzando en su estrategia de aumentar la capacidad de drenaje de la ciudad, extender la separación de redes y reducir los alivios al mar ante episodios de lluvias intensas.

En este sentido, subrayan que el plan de inversiones contempla más de 130 obras de infraestructuras por más de 100 millones de euros para el periodo 2024-2029 en todos los distritos de la ciudad estructuradas en 16 grandes ámbitos.

La concejala delegada del Área de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, ha informado este jueves sobre estas actuaciones, que desde hace años se vienen desarrollando para potenciar la capacidad de respuesta de la ciudad ante lluvias torrenciales.

Actualmente, el 58% de la superficie de suelo consolidado de Málaga cuenta con un sistema separativo, de forma que en caso de lluvias las aguas pluviales se evacúan sin mezclarse con las residuales.

Gómez ha apuntado que este porcentaje se ha alcanzado como resultado tanto de la obligatoriedad de que todos los nuevos desarrollos urbanos deben ejecutarse con redes separativas establecida desde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1983, como a la continua inversión municipal en obras específicas en zonas ya urbanizadas.

Entre las zonas con redes separativas, destacan los distritos de Teatinos y Churriana, la franja litoral de Carretera de Cádiz, el sector más occidental de Cruz del Humilladero o el arco norte del distrito Este. Además, hay otro 17% de la ciudad donde, pese a que la mayor parte del agua de lluvia va a parar a las redes de pluviales en Emasa se considera mixto porque todavía quedan algunos sectores con tubería unitarias.

El 24% restante corresponde a los sistemas más antiguos de la ciudad, que abarcan fundamentalmente los distritos Centro, Bailén-Miraflores, Cruz del Humilladero y Carretera de Cádiz, que es donde siguen predominando sistemas unitarios en los que las aguas pluviales confluyen en la red de saneamiento que conducen las aguas residuales hasta las depuradoras.

En tiempo seco, su funcionamiento equivale al de una red separativa, pues todo el caudal se envía a depuración; pero en episodios de lluvias torrenciales el caudal se multiplica, superando la capacidad de tratamiento, de ahí se produzcan alivios puntuales para evacuar las aguas pluviales mezcladas con una fracción de residuales hacia cauces y el mar para evitar posibles inundaciones en distintos puntos de la ciudad.

Es el caso de la madrugada del 15 de agosto, cuando se registraron 14 litros por metro cuadrado en una hora, que aportaron a la red unitaria un caudal punta de entre 150.000 y 200.000 metros cúbicos en una hora. A modo de referencia, con las lluvias que estadísticamente hay en Málaga, la ciudad tiene que estar preparada para gestionar 15,5 litros por metro cuadrado en 24 horas.

En este sentido, cabe remarcar que este vertido está previsto en el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, ya que técnicamente no se considera un fallo del sistema, sino una respuesta a la función prioritaria de la red en momentos de lluvias.

PLAN DE INVERSIONES

Para seguir avanzando en esta línea, el plan de inversiones de Emasa incluye una batería de actuaciones en distintas fases valoradas en un total de 49,5 millones de euros y que incluyen separación de redes (22,4 millones), mejora del transporte de pluviales a la estación depuradora (13,06 millones), tratamiento de desbordamiento por lluvia (12,08 millones) y mejora de la evacuación de los desbordamientos al mar (1,9 millones).

En lo que respecta a separación de redes y mejora de la capacidad de drenaje, tras las obras ya acometidas en las barriadas Granja Suárez y Palma-Palmilla, en la zona de Miramar, actualmente están en ejecución las actuaciones impulsadas en Las Flores (Centro), Salvador Allende (Este), Juan Sebastián Elcano (Este), San Javier (Churriana), Abogado Federico Orellana (Carretera de Cádiz), La Malagueta, Pedregalejo Alto o el colector interceptor de aguas residuales por Carretera de Guadalmar (Churriana).

Además, está previsto licitar en los próximos meses la construcción de un tanque de tormenta en línea en la margen izquierda del Guadalmedina que almacenará vertidos por lluvia procedentes del colector histórico Carretería para su posterior envío a depuradora y permitirá desbastar el agua con nuevos tamices.

En paralelo, también está programada la licitación en los próximos meses de dos nuevos tramos del cajón de pluviales de Dos Hermanas, desde el arroyo hasta Héroe de Sostoa y desde ahí hasta Sor Teresa Prat, con un presupuesto estimado de 5,9 millones de euros, entre otras obras como las proyectadas en la avenida de Molière o la calle Alfredo Corrochano.

En cuanto a las actuaciones que incluyen mejoras en el transporte de aguas pluviales contaminadas, están en marcha las obras de renovación de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) Campo de Golf y sus conexiones (2,3 millones de euros), las nuevas EBAR San Julián (680.000 euros) y Moby-Dick (1,1 millones).

También están en marcha la ejecución de un bypass de conexión de la impulsión de saneamiento de la zona este a la altura de la EBAR Jaboneros (560.000 euros) de forma que se incremente la capacidad de transporte hacia la EDAR Peñón del Cuervo, o la sustitución de las tuberías de impulsión de residuales Sacaba-Guadalhorce (4,1 millones).

TANQUES DE TORMENTA

En el apartado concreto de tratamiento de desbordamiento por lluvias, la empresa municipal está instalando nuevos tamices de pretratamiento en las EDAR Guadalhorce y Peñón del Cuervo y contempla la instalación de tamices en los aliviaderos de las EBAR para reducir aún más la llegada al mar de sólidos arrastrados por los colectores tales como toallitas higiénicas. Además, se está trabajando en la construcción de tanques de tormenta anticontaminación en zonas dotadas de sistema unitario.

En este sentido, destaca el previsto en el colector Carretería que se ubicará en el tramo final de la margen izquierda del río Guadalmedina (10,2 millones de euros), mientras se están estudiando los futuros emplazamientos de otras infraestructuras similares en el resto de las cuencas unitarias con el objetivo de continuar reduciendo la contaminación en momentos de lluvia.

Estos tanques permitirían almacenar y filtrar las aguas pluviales y residuales que discurren por los grandes colectores que recogen las aguas de las cuencas de Bailén-Miraflores, Cruz del Humilladero, Carretera de Cádiz, Palma-Palmilla y Ciudad Jardín antes de llegar a la red general de saneamiento que va paralela al litoral y conduce el caudal hasta las EDAR.

Por último, a través del plan de inversiones también está previsto mejorar la evacuación de los desbordamientos al mar mediante la prolongación del emisario submarino de Jaboneros y la creación de un emisario submarino desde la EBAR Pacífico, con un importe total estimado de 1,9 millones de euros.