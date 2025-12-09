La empresa de limpieza de Málaga contará con suelo en Los Ruices para una planta de valorización de materia orgánica

Archivo - Imagen de recurso de Limasam - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde a la concesión demanial a favor de Limasam de una parcela municipal para la implantación de una planta de valorización de materia orgánica, como ampliación del Centro Ambiental Los Ruices e integrada en el mismo, para dar respuesta a la normativa europea y nacional que regula los residuos, así como para la reducción de vertidos de acuerdo a la Directiva 2028/98/CE y a la Ley 7/2022, impulsando el despliegue de fuentes de energía renovable.

Así, se tramita la concesión gratuita, bajo la forma de prestación accesoria no retribuida, de la parcela 23 del polígono 42 ubicada en Camino Medioambiental-Finca los Ruices con una superficie de 47.049 metros cuadrados y por un plazo de 35 años, con posibilidad de prórroga hasta el máximo legal permitido que se sitúa en los 75 años.

Según recoge la memoria, el proyecto es oportuno como solución integral y moderna para la gestión de residuos urbanos, el fomento de la economía circular y la contribución activa de Málaga al cumplimiento de los compromisos climáticos y energéticos europeos. En concreto, se fundamenta en la necesidad de llevar a cabo políticas municipales y europeas que promueven la descarbonización y la economía circular como el Pacto Verde Europeo y la iniciativa RePowerEU, contribuyendo así a la autosuficiencia energética y a la reducción de emisiones contaminantes en la ciudad.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga ha modernizado la gestión de los residuos con la automatización de la planta de tratamiento mecánico-biológico y la puesta en marcha, el pasado mes de septiembre, de una nueva planta de biorresiduos. Así, con la automatización de la planta de tratamiento mecánico-biológico está previsto que se duplique la capacidad de tratamiento de residuos de la fracción resto (contenedor gris) y se triplicará la tasa de recuperación de materiales.

Y la planta de tratamiento de biorresiduos procesará 15.000 toneladas al año de materia orgánica para convertirlo en fertilizante de calidad. La inversión para ambos proyectos ha ascendido a más de 16,7 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea (Next Generation), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, subvención tramitada a través de la Junta de Andalucía.

SUBVENCIONES PARA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y FEDERACIONES

Igualmente se han aprobado dos convocatorias de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro. Por un lado, se aumenta la cuantía destinada a la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las ONG en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible y la solidaridad global para el año 2026, que pasará de 1 millón a estar dotada con 1.150.000 euros. Por otro lado, se abre una nueva línea de ayudas para fortalecer el movimiento asociativo a través del apoyo a federaciones de asociaciones, con un importe de 139.500 euros para esta convocatoria.

En lo que respecta a la convocatoria destinada a cooperación al desarrollo, además del incremento de la cuantía, contempla otras novedades como el pago anticipado de la subvención con carácter general, para las líneas de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, así como la posibilidad de que las entidades justifiquen sus proyectos mediante el informe de un auditor de cuentas. El importe de 1,15 millones de euros ayudará a financiar los proyectos de cooperación internacional al desarrollo, acción humanitaria y educación para el desarrollo, sensibilización y formación, que sean presentadas por las ONG inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades.

El reparto de la partida presupuestaria será de forma que 950.000 euros van para proyectos de Cooperación internacional al desarrollo; 120.000 euros para proyectos de acción humanitaria; y 80.000 euros para proyectos de educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. El plazo de ambas convocatorias se abrirá en el año 2026.

CULTURA

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la propuesta del Área de Cultura y Patrimonio Histórico relativa al otorgamiento de una subvención directa a la Fundación Málaga en el marco del proyecto 'Becas Talento Fundación Málaga en Artes Escénicas (curso 2024-2025)'.

El importe asignado a esta beca es de 30.000 euros sobre un proyecto de 129.500 euros, es decir, un 23,17% del total. La subvención concedida está regulada por un convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Musical de Málaga para la realización del proyecto 'Becas Talento'.

Asimismo, también en materia de cultura, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la propuesta relativa al otorgamiento de una subvención directa a la Fundación Musical de Málaga en el marco del proyecto 'Recitales Cementerio San Miguel'. La ayuda para este proyecto asciende a un importe total de 6.739,48 euros, de un total de 7.488,31 euros, es decir, un 90% del total.

La subvención está regulada por un convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Musical de Málaga para poner en marcha el proyecto, que ha consistido en el recital de la Escuela de Jazz de Málaga, que tuvo lugar el 27 de junio de este año y el recital del 'Quinteto 27' de la 'Málaga Brass Band', que se celebró el pasado 27 de septiembre.

También ha aprobado otra subvención directa a la misma entidad en el marco del proyecto 'Ciclo de Conciertos Sala María Cristina' por un importe de 12.620,08 euros, de un total de 14.022,32 euros, lo que supone un 90% del total. Al igual que en el caso anterior, el desarrollo del proyecto está regulado por un acuerdo entre el Consistorio y la Fundación Musical de Málaga.

El ciclo de conciertos se ha celebrado en 2025 y ha consistido en el 'Encuentro de jóvenes corales', que tuvo lugar el 4 de julio; 'Ensemble Málaga Camerata', que se desarrolló el 30 de julio; y el 'Concierto XVI aniversario del Proyecto Pro Música', que se celebró el 9 de septiembre.

Igualmente se ha dado luz verde a la concesión de una subvención directa excepcional a Maga-Museo por un importe de 3.223,80 euros para el proyecto 'Mujeres al volante' sobre una propuesta con un presupuesto de 3.582 euros, lo que equivale al 90% del total. La muestra fue inaugurada el 24 de noviembre y consta de una serie de instantáneas realizadas por el fotógrafo Luis Manuel Gómez Pozo.

OTROS ASUNTOS

También se ha dado luz verde al Plan Anual de Patrocinios de la ciudad de Málaga para el año 2026, por el cual se establecen las bases para la selección de patrocinadores de las actividades de interés general de todas las áreas, distritos municipales, agencias públicas y organismos municipales susceptibles de patrocinio. Se publicará en la página web del Ayuntamiento de Málaga y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Por último, se ha aprobado el contrato patrimonial de arrendamiento del suelo necesario para la instalación del expositor del Ayuntamiento de Málaga en la Feria Internacional de Madrid (Fitur) en su edición 2026, a la Institución Ferial de Madrid (Ifema Madrid) por importe de 69.149,62 euros (IVA incluido). Incluye tanto el espacio que se alquila, con una superficie de 248 metros cuadrados, como los distintos servicios que ofrece Ifema, como energía eléctrica, Internet, limpieza, etcétera.