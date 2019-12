Una empresa malagueña reutiliza los residuos de los envases para la fabricación de sus palets

Publicado 15/12/2019 12:23:38 CET

Palet realizado con los residuos de los envases - ONLY WATER

MÁLAGA, 15 Dic.

Only Water, empresa malagueña de agua envasada en cartón con origen en la Sierra de Mijas Blanca, empezará a utilizar próximamente palets fabricados en su totalidad a partir de la extrusión de polietileno y aluminio proveniente de los envases de cartón para bebidas usados. De esta manera, Only Water continúa innovando con el foco puesto en la sostenibilidad y en la reducción de residuos.

En concreto, según han precisado desde la empresa a Europa Press, los eco-palets de Only Water "empezarán a utilizarse dentro de dos meses aproximadamente, cuando se reciba el certificado de homologación". No obstante, han añadido que "la empresa ya ha empezado a utilizar algunas unidades a modo de prueba con varios de sus clientes".

Los envases de Tetra Pak utilizados por la compañía para la distribución de su agua, contienen aproximadamente un 70 por ciento de materia prima vegetal, al estar fabricados principalmente de cartón, proveniente de bosques gestionados de forma responsable.

En el formato de 330 mililitros, también utilizan un tapón hecho de un plástico de origen vegetal, proveniente de caña de azúcar, lo que ayuda a incrementar el porcentaje de materia prima vegetal en sus envases y a reducir la huella de carbono.

Los envases utilizados por Only Water son reciclables a través del contenedor amarillo. En el proceso de reciclado, las fibras de papel se separan de las capas de polietileno y aluminio y se convierten en papel reciclado de alta calidad. El polietileno y el aluminio también pueden ser reciclados mediante diferentes técnicas.

Only Water da un paso más allá en la exploración de las diferentes técnicas de reciclaje del polietileno y el aluminio y ha comenzado a desarrollar este proyecto con el objetivo en el 2020 de recuperar, al menos, la totalidad de polietileno y aluminio utilizado en sus envases.

El CEO de Only Water, Francisco Rodríguez, ha afirmado que "en Only Water queremos ser una compañía sostenible, responsable éticamente y concienciada con el medioambiente, por eso queremos reducir y reutilizar los residuos que generamos, reduciendo al máximo nuestro impacto en el medioambiente".

"Estamos muy contentos con los primeros resultados de este proyecto e iremos incrementando la utilización de estos palets paulatinamente. Con la puesta en circulación de estos palets presentamos una alternativa de reciclado tangible, con el objetivo de convertirnos en una empresa que genere cero residuos", ha agregado.

Así, Only Water no solo reduce los residuos generados por la utilización de sus envases, sino que, además, disminuye significativamente las emisiones de CO2, ya que con este sistema de reciclado del polietileno y el aluminio no son necesarias altas temperaturas, contribuyendo a una economía circular baja en emisiones de carbono.

Only Water "es ante todo una empresa focalizada en la sostenibilidad y con un alto compromiso social", ha añadido Rodríguez, al tiempo que ha precisado que "cuando ideamos este proyecto quisimos envasar agua con una gran calidad acorde a un envase premium que protege el agua de la luz y el aire, por eso filtramos el agua a presión osmótica, remineralizamos con minerales libres de impurezas y microfiltramos para ofrecer un agua cero por ciento impurezas, un PH estabilizado y un residuo seco por debajo de 29mg/L, ofreciendo una calidad analítica avalada por una guía de clientes de primer nivel".

También han recordado que "aportamos un diez por ciento de nuestro beneficio a la ONG Pozos sin Fronteras para crear pozos de agua, escuelas y centros de empoderamiento de la mujer en la agricultura en varios países de África y Sudamérica".