La Empresa Municipal de Aguas de Málaga realizará actuaciones de mejora en diez calles de la capital la próxima semana

Archivo - Vehículo de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, Emasa. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha informado de las principales actuaciones que la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) tiene previsto acometer durante los próximos días, en concreto en diez calles de la ciudad, lo que podría producir afectaciones puntuales al suministro o a la movilidad.

En este sentido, han precisado en una nota que en la calle Compositor Lehmberg Ruiz (Cruz del Humilladero), a la altura del número 28, está prevista la renovación de 60 metros de la red de saneamiento a partir del lunes 14, con un tiempo estimado de ejecución de tres semanas, lo que supondrá ocupación de la calzada.

En la calle Blas de Lezo (Bailén-Miraflores), a la altura del número 8, se producirá la ocupación de calzada por trabajos de renovación de injerencia a partir del martes, con un tiempo de ejecución previsto de cinco días.

En la avenida Ortega y Gasset (Cruz de Humilladero), a la altura de los números 270-272, se realizará la ejecución de injerencias fecales y pluviales por fases. En la fase 1 --hasta el 15 de septiembre--, se realizará un corte total del vial de servicio en el tramo comprendido entre la avenida Los Vegas y la calle Alcalde Ruiz del Portal.

Asimismo, en la fase 2 --del 16 al 18 de septiembre--, se ocupará el carril bici, parte del vial de servicio y la zona de estacionamiento, permitiendo el paso a vehículos ligeros y prohibiendo el de vehículos pesados o articulados.

También la calle Antonio Canca (Campanillas), a la altura del número 1, se verá afectada por las ocupación de calzada por la continuación de los trabajos de injerencias fecales y pluviales para una parcela de promoción plurifamiliar, hasta el 18 de septiembre.

En calle Lugo (Carretera de Cádiz), a la altura del número 14, está previas la ocupación de calzada por obras de injerencias fecales y pluviales para la gasolinera situada en el Parque Comercial Mare Nostrum, del 13 al 16 de septiembre.

Y en la calle Trinidad (Centro), a la altura del número 4, se producirá el corte total de la vía en el tramo comprendido entre la avenida Fátima y la calle Tiro, del 14 al 16 de septiembre, por trabajos de injerencia mixta para un edificio de viviendas. Se permitirá en todo momento el acceso a la calle Ribera del Guadalmedina y a la plaza Paco Márquez.

Asimismo, en el Paseo de Martiricos (Palma-Palmilla), a la altura del número 41, se llevará a cabo la ocupación de acera del 14 al 16 de septiembre por obras de acometida e injerencia fecal para el traslado de un quiosco.

En la calle Pacheco Maldonado (Bailén-Miraflores), a la altura del número 7, se producirá el corte total de la vía desde su intersección con la calle Bailén, del 16 al 18 de septiembre, por la ejecución de una injerencia para una vivienda unifamiliar.

Además, en la calle José María Alonso (Este), a la altura del número 8, está prevista la ocupación de calzada entre los días 16 y 18 de septiembre por trabajos de injerencia para una vivienda unifamiliar; y en César Vallejo (Churriana), a la altura del número 2, la renovación de 350 metros de la red de abastecimiento, a partir del lunes, con un tiempo estimado de ejecución de cinco semanas. No se producirán afectaciones al tráfico rodado.

Durante los próximos días también se pueden acometer actuaciones no previstas por averías o trabajos de mantenimiento con posibles afectaciones al suministro o la movilidad.