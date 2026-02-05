Empresarios de Ronda Territorio se ofrecen para atender a los vecinos de Grazalema desalojados

Ultiman la organización del pabellón deportivo de El Fuerte y el Centro de Mayores para acoger en Ronda a los vecinos de Grazalema desalojados por el temporal. - FB MARÍA DE LA PAZ FERNÁNDEZ

RONDA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

Los empresarios de la Asociación Ronda Territorio (ART) se han ofrecido, en coordinación con el Ayuntamiento, para atender y ayudar a los vecinos de Grazalema (Cádiz), que han sido desalojados y trasladados a esta localidad malagueña ante los efectos del fuerte temporal que azota a la Andalucía.

Así lo ha asegurado María Centeno, una de las socias de esta asociación de reciente creación, que se dedica a trabajar en el ámbito de la excelencia y la preocupación por el territorio, sobre todo en relación con el sector servicios, por lo que entre sus socios hay hoteles o restaurantes, entre otros negocios.

En este sentido, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que "ante el desalojo nos hemos coordinado para ponernos a disposición del Ayuntamiento para las necesidades que tuvieran todos los vecinos cuando vinieran", también en el sentido del alojamiento en diferentes hoteles de los socios.

Asimismo, ha señalado que ahora van a atender a las primeras personas desplazadas, para lo que cuentan con 'foodtrucks' de unos de los socios donde van a cocinar; mientras que otro miembros ofrecerá productos de su pastelería; todo "para que los vecinos de Grazalema tengan un plato caliente y por lo menos se sientan lo más acogidos posible".

Según ha asegurado, todos los socios "estamos movilizándonos dentro de nuestras capacidades, con el Ayuntamiento, para ayudar en lo que podamos".