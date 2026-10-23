Enaire participa en Málaga en la presentación del proyecto europeo Verti-Go para impulsar la movilidad aérea innovadora

Aerotaxi de Vertical Aeroespace - ENAIRE

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Enaire han participado en IAM Open Forum, un encuentro organizado en Málaga para presentar públicamente el proyecto europeo Verti-Go (Vertical Operations Ready to Go).

En concreto, según han señalado en un comunicado, se trata de una iniciativa financiada por la Sesar Joint Undertaking en el marco del programa Horizonte Europa para acelerar la integración segura de aerotaxis y drones de carga con el resto del tráfico aéreo convencional.

El foro sobre movilidad aérea innovadora celebrado en la Universidad de Málaga (UMA) ha reunido a representantes de instituciones públicas, industria aeronáutica, operadores y proveedores de servicios de navegación aérea para debatir sobre los retos y oportunidades de la futura movilidad, entre las que destacaron la participación de empresas como Vertical Aerospace, desarrolladora del aerotaxi eléctrico tripulado VALO, y Odys Aviation, responsable del dron de carga Laila, junto a entidades como Enaire, Aena, ACS -Iridium e Ineco.

Durante la jornada se presentaron los principales casos de uso del proyecto, entre ellos VALO, uno de los primeros aerotaxis (en inglés eVTOL, aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical) europeos tripulados para transporte de pasajeros, desarrollado por Vertical Aerospace, y Laila, un dron híbrido de carga de largo alcance desarrollado por Odys Aviation.

ENAIRE, IMPULSANDO LA INTEGRACIÓN DE NUEVAS OPERACIONES AÉREAS

Como proveedor estatal de servicios de navegación aérea y socio del proyecto Verti-Go, Enaire contribuye al desarrollo de conceptos operativos y soluciones tecnológicas que permitan integrar de manera segura y eficiente las operaciones de movilidad aérea innovadora con la aviación convencional.

En el marco de Málaga IAM Open Forum, David González Campos, jefe de torre de control de Enaire, en el aeropuerto Málaga-Costa del Sol, intervino en el panel dedicado a la logística aérea con drones junto a representantes de otras entidades públicas y del sector, donde se abordan las oportunidades que ofrecen estas aeronaves para el transporte de mercancías, la distribución urgente de suministros o el apoyo a servicios esenciales.

Al respecto, Enaire contribuirá al diseño y validación de nuevos conceptos operativos que permitan la convivencia segura entre aeronaves tripuladas, aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, drones de carga y el tráfico aéreo convencional, favoreciendo una integración segura, sostenible y coordinada con el resto de los actores del sector.

El proyecto abordará aspectos como la planificación digital de vuelos, la automatización de procesos, la gestión de vertipuertos y zonas de aterrizaje alternativas, así como la coordinación entre operadores de movilidad aérea avanzada y controladores aéreos.

Además, Enaire desempeñará un papel destacado en las demostraciones de aerotaxis eléctricos previstas en el sur de España para 2028, donde se evaluarán procedimientos de gestión del tráfico aéreo, servicios digitales y operaciones asociadas a futuros corredores de movilidad aérea avanzada entre Málaga y Marbella.

VERTI-GO

Verti-Go es un proyecto de investigación industrial financiado por la Unión Europea a través de SESAR Joint Undertaking, con una contribución comunitaria de 4,99 millones de euros sobre un presupuesto total de 6,77 millones de euros.

La iniciativa, enmarcada en el ámbito estratégico de U-space y la movilidad aérea innovadora, se desarrolla entre junio de 2026 y mayo de 2029 para impulsar la integración segura de aerotaxis eléctricos y drones de carga en el espacio aéreo europeo.

Liderado por Honeywell Aerospace, el proyecto reúne a un consorcio de 12 socios europeos que integra proveedores de servicios de navegación aérea, aeropuertos, fabricantes aeronáuticos, operadores y centros de investigación, con el objetivo de abordar los retos operacionales asociados a la incorporación de estos nuevos vehículos aéreos en entornos de tráfico complejos y congestionados.

Entre los socios figuran Enaire, NATS, Eurocontrol, Aena, Crida, Rízení letového provozu Ceské republiky (ANSP de la República Checa), Frequentis, ITG, Vertical Aerospace, ODYS Aviation y Aerosolutions. El proyecto contempla simulaciones y demostraciones operativas en diferentes ubicaciones europeas, incluida España.

SESAR JOINT UNDERTAKING

Sesar es el pilar tecnológico de la política del Cielo Único Europeo de la UE y un habilitador clave de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Comisión Europea. Sesar define, desarrolla y despliega tecnologías para transformar la gestión del tráfico aéreo en Europa.

La Empresa Común SESAR 3 (Sesar 3 JU) es una asociación institucional público-privada europea creada para acelerar, mediante la investigación y la innovación, la implementación de esta transformación digital, es decir, el Cielo Digital Europeo.

Para ello, está aprovechando, desarrollando y acelerando la adopción de las soluciones tecnológicas más avanzadas para gestionar aeronaves convencionales, drones, taxis aéreos y vehículos que vuelan a mayores altitudes.

Con el Cielo Digital Europeo llega la promesa de convertir el espacio aéreo europeo en el más eficiente y respetuoso con el medio ambiente del mundo. Basándose en el trabajo de la primera Empresa Común SESAR, la SESAR 3 JU cuenta con un mandato de 10 años (2021 -2031), correspondiente a la duración del programa Horizonte Europa (2021 -2027), seguido de cuatro años adicionales para completar el trabajo definido en el Programa de Trabajo Plurianual.