Encuentra el cadáver de una persona en una playa de Fuengirola (Málaga)

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MÁLAGA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de una persona ha sido encontrado este miércoles en una playa de la localidad malagueña de Fuengirola, en concreto en la de Los Boliches, según han confirmado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Andalucía.

Según han precisado, el aviso del hallazgo ha llegado al 112 por parte de la Policía Local sobre las 13,30 horas cuando se informaba de que un cuerpo sin vida había aparecido en dicha playa en el mar y que estaba ya en la arena.

El cuerpo habría sido llevado hasta la arena por los socorristas. Así, se ha dado aviso a la Guardia Civil, cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación.

Se da la circunstancia de que en la mañana de este miércoles se ha avisado de la desaparición de un hombre en la misma playa de este municipio, al que sus familiares no podían localizar desde este pasado martes.