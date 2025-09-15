Encuentran un altar romano del siglo III en las excavaciones de la Iglesia del Sagrario, en Málaga

Hayan un altar romano del siglo III en las excavaciones de la Iglesia del Sagrario - DIÓSESIS DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de arqueólogos que realiza la intervención en los alrededores de la Iglesia del Sagrario, en el distrito Centro de la ciudad de Málaga, ha localizado este lunes en la zona de la cripta un altar romano que, según las primeras indagaciones, podría datar del siglo III.

El director de este equipo, Juan de Dios Ramírez, ha explicado en un comunicado remitido por la Diócesis, que "hemos documentado una serie de estructuras romanas de época bajo-imperial a base de muros de sillares y pavimento asociado y, junto a uno de ellos, hemos documentado esta pieza directamente vinculada a la religiosidad romana".

"A pesar de que la posición en la que se ha descubierto dificulta la lectura del texto epigráfico, se puede ver que está muy bien conservado", ha afirmado el arquéologo, quien ha precisado que "una vez podamos transcribirlo, veremos a qué nos alude el texto. Si alude a ese propio templo o es otro tipo de oración; pero sí nos está marcando ya un espacio eminentemente religioso".

Además, ha detallado que esta pieza tiene un gran volumen, pesa "en torno a los 200 kilos", por lo que "no es fácil de trasladar". Esto hace suponer a los investigadores que, "aunque aparezca volcada, estará prácticamente en su sitio original". "Se trataría de un objeto religioso que podría datarse en torno al siglo III. La propia transcripción del texto nos lo podrá aclarar mejor", han apostillado.

Los investigadores han señalado que "podría ser un templo inicialmente pagano, de época romana, y habría que ver si tiene una evolución a un templo cristiano, pues en torno a los siglos IV y V ya se va adaptando a esa religión, como pudimos comprobar con los materiales que nos salieron en otras intervenciones asociadas a esos niveles".

Por último, Ramírez ha informado de que el siguiente paso, que se dará en los próximos días, será "estudiar la forma de extraer con suficiente seguridad esa pieza" y, una vez extraída, procederemos a su limpieza y transcripción para poder continuar con el resto de sondeos que venimos realizando para realizar las inyecciones necesarias para evitar el progresivo deterioro del templo".