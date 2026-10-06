El V Encuentro Internacional Hispanoárabe de Jardinería reúne en Málaga a expertos y gestores públicos

Archivo - Vistas de Málaga - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga y la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (Aepjp) organizan el V Encuentro Internacional Hispanoárabe de Jardinería, un evento que reunirá los próximos días 22 y 23 de octubre a profesionales, investigadores, gestores públicos, paisajistas, historiadores y especialistas interesados en el legado de los jardines hispanoárabes y su proyección hacia el futuro.

Durante dos jornadas, que se celebrarán en la Colección Museo Ruso, se analizará la influencia del jardín hispanoárabe en la configuración del paisaje mediterráneo, su valor patrimonial y cultural, así como su papel como fuente de inspiración para afrontar los retos actuales relacionados con la sostenibilidad, la biodiversidad, la gestión del agua y la calidad de vida en las ciudades, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En este sentido, se abordará el pasado, presente y futuro del jardín hispanoárabe, los espacios verdes como refugio o la influencia árabe en monumentos como la Alhambra de Granada o la Alcazaba de Málaga, donde está prevista una visita.

Estas jornadas se desarrollarán bajo el título 'Málaga, puerto de Culturas: el Mediterráneo como horizonte de paz, ciencia y sostenibilidad' y cuentan con la colaboración de la Fundación de Cultura Islámica y el patrocinio de Grupo Raga, Fundación Sando, Talher, Raga Medioambiente, Perica Obras y Servicios e Inditec Medioambiente.