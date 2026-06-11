El encuentro 'Málaga con las Culturas' reunirá en el recinto Eduardo Ocón el folclore de una decena de países

La concejala delegada de Participación Ciudadana, Migración y Cooperación al Desarrollo, Mar Torres, junto al decano del Cuerpo Consular acreditado en Málaga, José Luis Ramos, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El recinto municipal Eduardo Ocón, en el Paseo del Parque de Málaga, acogerá los próximos días 12 y 13 de junio la muestra 'Málaga con las Culturas', un encuentro intercultural con 18 actuaciones tradicionales a cargo de entidades de la ciudad de Málaga y la participación de más de 180 personas.

Las actividades, organizadas por el Ayuntamiento, a través del Área de Participación, Migración y Cooperación al Desarrollo, con la colaboración de la asociación Prosalud, comenzarán a partir de las 18,00 horas con entrada gratuita.

La concejala delegada de Participación Ciudadana, Migración y Cooperación al Desarrollo, Mar Torres, junto al decano del Cuerpo Consular acreditado en Málaga, José Luis Ramos; y representantes de asociaciones participantes, ha presentado este jueves esta actividad que se celebra bajo el lema 'Málaga con las Culturas'.

El encuentro cultural contará con diversas actuaciones musicales y desfiles de trajes tradicionales de una decena de países que darán a conocer una muestra representativa del folclore de su país.

Estas jornadas se organizan con el objetivo de impulsar el enriquecimiento cultural en una ciudad en la que conviven más de 150 nacionalidades.