Endesa activa un plan especial de contingencia para la Feria de Málaga

Endesa vuelve a poner en marcha un año más su plan de contingencia para la Feria de Málaga, un dispositivo técnico y humano que se activa en coordinación con el Ayuntamiento para garantizar la normalidad del suministro eléctrico durante este evento que se celebrará del 16 al 23 de agosto.

El dispositivo, formado por un equipo de 45 profesionales, se activará a partir del día 16 aunque previamente los técnicos de la compañía han llevado a cabo actuaciones preventivas de revisión de las instalaciones más implicadas, han indicado en un comunicado.

En concreto los técnicos de Endesa han estado revisando a lo largo del mes de agosto las instalaciones eléctricas que abastecen directamente a las calles del centro histórico, en concreto, Larios, Granada, plaza de la Constitución, Merced y aledañas, por donde transcurrirá la denominada Feria de Día.

Para ello, se han revisado los centros de transformación y las 4 líneas de media tensión que alimentan principalmente a esta zona. Además, en el último mes se han empleado cámaras termográficas de última generación para estudiar el comportamiento de las infraestructuras y garantizar un correcto funcionamiento de las instalaciones implicadas.

En lo referente a la feria en el recinto ferial Cortijo de Torres, toda la energía suministrada procede de las subestaciones Polígono, San Sebastián y San Rafael, por lo que se han analizado estas instalaciones en coordinación con el consistorio malagueño encargado de la gestión y propietario de estas infraestructuras del recinto ferial.

Además, para garantizar la continuidad del suministro durante esta feria en la zona del centro, Endesa tiene preparados 13 grupos electrógenos de diferentes potencias para activar de forma inmediata ante la aparición de cualquier incidencia que afecte a la disponibilidad de transformadores de media y baja tensión de la red de distribución.

Durante el transcurso de los días de fiesta los técnicos de Endesa estarán de guardia las 24 horas en coordinación con las autoridades locales y el 112 para actuar ante cualquier necesidad.