Endesa lanza por primera vez un cromo exclusivo de HolyCards que se podrá recoger en sus tiendas de Málaga - ENDESA

MÁLAGA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa se suma este año al coleccionable HolyCards Málaga y, desde este martes, pone a disposición de todos sus clientes un cromo exclusivo que se puede recoger en cualquiera de los puntos de venta de la compañía en la provincia malagueña. La estampa, que solo se puede obtener tras acreditar la titularidad de un contrato con Endesa y sumarse al programa de fidelización completamente gratuito Para Ti, es una imagen única de uno de los cristos crucificados de la semana grande de Málaga.

El cromo exclusivo de Endesa solo estará disponible en los siete puntos de venta de Málaga capital hasta fin de existencias. La localización y horarios de estos espacios se pueden consultar en la web de Endesa, en este enlace https://www.endesa.com/es/oficinas-endesa/oficinas-malaga

Endesa quiere premiar de este modo la fidelidad de sus clientes y añade, a las múltiples ventajas del programa gratuito de fidelización Para Ti, esta nueva exclusividad.

Para Ti es un ecosistema de ventajas que permite a los clientes ahorrar en las facturas de luz y gas a través de la acumulación de puntos y poder canjearlos por descuentos directos en la factura. Ofrece descuentos en empresa colaboradoras y sorteos exclusivos. Con el programa gratuito Para Ti se puede ahorrar hasta 100 euros al año con solo un contrato, y ahora también, completar un álbum de HolyCards Málaga completamente exclusivo.

Endesa destaca que esta es una muestra más de su compromiso histórico con Málaga, donde lleva más de 130 años acompañando el desarrollo de la región con energía, empleo, innovación y compromiso social.

En este contexto, Endesa y HolyCards realizarán el próximo sábado, 14 de marzo, una 'Holyquedada' en la tienda de Endesa situada en la calle Cuárteles número 49 de la capital malagueña. Una nueva oportunidad de conseguir uno de estos cromos exclusivos solo por dejar los datos de contacto mientras se intercambian estampitas de HolyCards Málaga.