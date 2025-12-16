Endesa refuerza la red de media tensión de Ronda - ENDESA

MÁLAGA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de Redes e-distribución, ha puesto en servicio una nueva línea de media tensión en Ronda (Málaga) con el objetivo de robustecer el suministro eléctrico en la barriada Olivar de las Monjas.

La actuación se ha llevado a cabo a lo largo del mes de noviembre, con la canalización de 450 metros de zanja por donde se ha instalado 1.300 metros de nuevo cableado de media tensión que permite reforzar el suministro energético. Este nuevo cable de 12/20 kV cuenta con la última tecnología aplicada, han señalado en un comunicado.

Esta actuación que supone una inversión de 92.000 euros no solo aumenta la capacidad de la red, sino que refuerza su fiabilidad de la misma, beneficiando a más de 400 clientes de esta barriada de Ronda.

Por último, han señalado que la inversión se enmarca en el Plan de Inversión de e-distribución para Málaga destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.