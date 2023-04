Entra en servicio una sala de estudio en calle Chaves de Málaga capital

MÁLAGA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sala de estudio situada en calle Chaves número 5, en el barrio de El Ejido, ha entrado en servicio y cuenta con 36 puestos disponibles para su utilización por estudiantes y opositores.

Esta sala prestará su servicio de lunes a viernes, de 08.30 a 21.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. Así, al igual que en el resto de salas de estudio municipales, su uso se rige por reglas de funcionamiento.

En concreto, es obligatorio guardar silencio y mantener un comportamiento cívico; está prohibido el uso de teléfonos móviles para llamadas o audios y es obligatorio configurar el teléfono en modo silencio.

También está prohibido el consumo de alimentos y bebidas, salvo agua; no se puede entrar con mascotas, excepto con perros-guía en caso de invidentes; está prohibido fumar, incluidos los cigarrillos electrónicos; se deben respetar en todo momento las instalaciones y el equipamiento; no se puede modificar la disposición del mobiliario; y no se pueden reservar plazas de estudio para otros usuarios.

Esta sala se ha concebido como un espacio más de la red de cápsulas de estudio pero, en este caso, con carácter provisional ya que a medio/largo plazo se prevé que sus instalaciones se trasladen a otra ubicación en el propio distrito centro al tiempo que estas se destinan a equipamiento social.

RED DE CÁPSULAS

La red de salas de estudio municipales, denominadas 'cápsulas' cuenta actualmente con otros tres espacios ya en funcionamiento. Son la situada en la segunda planta de la estación de autobuses de Málaga, abierta de 08.30 a 23.00 horas de lunes a domingo y con aforo máximo de 40 personas.

También la que se encuentra ubicada en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, con un máximo de 50 plazas, abierta en horario nocturno de 21.00 a 07.00 horas de lunes a domingo; y en La Caja Blanca, con 20 puestos en horario de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas de lunes a sábado.