Enviado a los teléfonos el aviso 'EsAlert' a las zonas con aviso rojo por lluvias en Málaga

Archivo - Una persona se protege de la lluvia en Málaga en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sistema de envío de avisos masivos 'EsAlert', más conocido como 112 inverso, ha sido activado este sábado en la provincia de Málaga en las zonas con aviso rojo por lluvias, ubicados las comarcas de Sol y Guadalhorce.

La alerta ha sido enviada a 27 municipios. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a rojo el aviso por precipitaciones para la noche de este sábado y este domingo, 28 de diciembre, hasta las 03.59 horas, y mantiene el aviso amarillo hasta las 09.59 horas, en las zonas Sol y Guadalhorce.

Cabe recordar que el servicio Emergencias 112 Andalucía ha atendido a lo largo de la jornada casi 70 incidencias relacionadas con las lluvias caídas a lo largo del día en toda la comunidad, siendo la provincia de Málaga la más afectada por las precipitaciones, "aunque sin que se hayan registrado daños personales ni materiales de importancia".

Tal y como ha emitido la Sala Coordinadora en una nota, durante el domingo --desde las 12.00 hasta las 18.30 horas-- se han atendido un total de 68 avisos relacionados con los efectos de las lluvias.

La mayoría de ellos proceden de la provincia de Málaga (54), siendo el municipio malagueño más afectado el de Marbella, donde se han concentrado más de una veintena de avisos. También se han atendido incidentes en las localidades de Alhaurín de la Torre, Antequera, Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Igualeja, Iznate, Málaga, Manilva, Mijas, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga.

Muchos de estos avisos obedecían a caídas de elementos --vallas, señales de tráfico, poste de telefonía, farolas, ramas, alumbrado navideño, toldos, elementos de fachada y similares, caídos o a punto de caer--; anegaciones en garajes y viviendas y accidentes de circulación sin heridos.

Por otro lado, en Benahavis, se ha producido un desprendimiento de ladera y granizo que ha obligado al corte total de la carretera A-397 en ambos sentidos desde el punto kilométrico 13 al 31.