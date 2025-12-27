Casi 70 incidencias a causa de las lluvias en toda Andalucía en la jornada del domingo

Archivo - Imagen de archivo de persona protegiéndose de la lluvia y el viento. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El servicio Emergencias 112 Andalucía ha atendido a lo largo de la jornada casi 70 incidencias relacionadas con las lluvias caídas a lo largo del día en toda la comunidad, siendo la provincia de Málaga la más afectada por las precipitaciones, "aunque sin que se hayan registrado daños personales ni materiales de importancia".

Tal y como ha emitido la Sala Coordinadora en una nota, durante el domingo --desde las 12,00 hasta las 18,30 horas-- se han atendido un total de 68 avisos relacionados con los efectos de las lluvias. La mayoría de ellos proceden de la provincia de Málaga (54), siendo el municipio malagueño más afectado el de Marbella, donde se han concentrado más de una veintena de avisos. También se han atendido incidentes en las localidades de Alhaurín de la Torre, Antequera, Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Igualeja, Iznate, Málaga, Manilva, Mijas, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga.

Muchos de estos avisos obedecían a caídas de elementos --vallas, señales de tráfico, poste de telefonía, farolas, ramas, alumbrado navideño, toldos, elementos de fachada y similares, caídos o a punto de caer--; anegaciones en garajes y viviendas y accidentes de circulación sin heridos. Por otro lado, en Benahavis, se ha producido un desprendimiento de ladera y granizo que ha obligado al corte total de la carretera A-397 en ambos sentidos desde el punto kilométrico 13 al 31.

En la provincia de Cádiz se atendieron varios avisos relacionados con anegaciones de viviendas, calles y garajes, principalmente en los municipios de San Roque y La Línea, y en menor medida en Algeciras, Los Barrios y San Martín del Tesorillo. Un rayo ha caído en una farola en la avenida del Burgo, en Santa Margarita en La Línea, sin provocar daños personales.

Tal y como ha precisado el 112, en la provincia de Huelva se atendieron un par de incidencias, una en una calle de Ayamonte anegada por lluvias y otra en Rociana, donde una rama cayó en la carretera HU-4102 .

En este sentido, se mantiene activo el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de preemergencia, situación operativa 0, desde el pasado jueves. Esta fase de preemergencia está caracterizada por el seguimiento del fenómeno producido y de las previsiones y predicciones disponibles, de las que se informa a los órganos y autoridades competentes en materia de protección civil, así como a la población en general.

Además, se han activado un total de quince planes territoriales de emergencias de protección civil de ámbito local (PTEL) en la provincia de Málaga, en concreto, en los municipios de Estepona, Antequera, Rincon de la Victoria, Marbella, Fuengirola, Genalguacil, Alhaurín de la Torre, Cártama, Alhaurín El Grande, Campillos, Torremolinos, Mijas, Benalmádena, Coín, Teba, Alozaina y Yunquera.

En relación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso naranja por precipitaciones en la zona de Ronda, Sol y Guadalhorce y Axarquía en la provincia de Málaga, desde las 15,00 horas por precipitaciones acumuladas de 80 litros por metro cuadrado en doce horas. Este aviso se hará extensivo a partir de la medianoche en el litoral granadino y en las comarcas de Almería del Valle del Almanzora y Los Vélez para la jornada de mañana domingo.

Además, siguen activos los avisos amarillos por lluvias en la provincia de Huelva --litoral, Andévalo y Condado--, Cádiz al completo y Antequera (Málaga); en esta última provincia se suman los avisos por fenómenos costeros en el litoral.

Ante cualquier situación de emergencia, el 112 ha apostillado que debe llamarse al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año.