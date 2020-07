El escritor Francisco Reyero publica en inglés su libro 'Y Bernardo de Gálvez entró en Washington'

MÁLAGA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El libro 'Y Bernardo de Gálvez entró en Washington', publicado por el periodista Francisco Reyero y patrocinado por la Fundación Unicaja, cuenta desde ahora con su versión en inglés.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado ha presentado junto al responsable de Publicaciones y Premios de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas, esta nueva publicación titulada 'And Bernardo de Gálvez entered Washington'.

La Diputación de Málaga, en su labor para divulgar la figura de Bernardo de Gálvez, ha acogido la presentación de la versión anglosajona de un libro en el que Reyero viaja por la geografía "galveciana" de Estados Unidos, desde Galveston hasta Nueva Orleans, desde Washington hasta Pensacola, consultando fondos españoles y americanos, y entrevistando a protagonistas de la recuperación de tan determinante figura.

Este libro en inglés viene a completar el que ya se publicó en su día 'Y Bernardo de Gálvez entró en Washington', que también contó con el apoyo de la Fundación Unicaja, dentro del objetivo de la institución por impulsar la cultura dentro de su ámbito de actuación.

En el acto, que ha tenido lugar en la Diputación de Málaga, se ha contado con la participación del autor, Francisco Reyero; del alcalde de Macharaviaya, Antonio Campos y del vicepresidente de la Asociación Bernardo de Gálvez, Manuel Olmedo.

Salado ha calificado de "oportuna" a esta publicación en inglés "justo en este momento en el que en Estados Unidos hay un movimiento revisionista erróneo, que derriba estatuas y tergiversa la historia".

"Es nuestra forma de combatir a la ignorancia, no podemos olvidar una parte tan importante del ADN de EEUU y con este libro contribuimos a que los norteamericanos conozcan en su lengua la ayuda del Reino de España a la Independencia de los Estados Unidos, personalizada en la figura de un ilustre paisano nuestro: Bernardo de Gálvez", ha explicado.

Además, se ha referido a Reyero como "otro amigo que hemos incorporado a la causa Gálvez, que se ha apasionado con la personalidad de este macharatungo y ha escudriñado en sus proezas en tierras americanas". Además, "ha reactualizado la biografía póstuma con los homenajes que se le han ofrecido en Estados Unidos".

Ha recordado el trabajo de la Diputación de Málaga junto a la Asociación Cultural Bernardo de Gálvez y el Ayuntamiento de Macharaviaya, para colgar el retrato del militar en el Capitolio, así como su nombramiento como Ciudadano Honorario de Estados Unidos.

Por su parte, Cañadas ha afirmado que la Fundación Unicaja enseguida "empatizó" con este proyecto: "Nuestra institución se esfuerza en apoyar iniciativas como ésta, que tratan de divulgar nuestra historia a través de un personaje malagueño clave, no sólo en nuestro pasado, sino también para la Historia de Estados Unidos".

"Patrocinamos la edición en español y no hemos dudado en sumarnos también al apoyo a esta obra en inglés, dirigida a lectores anglosajones, que viene a incrementar el amplio fondo bibliográfico de la entidad, que cuenta ya con más de 1.500 títulos editados", ha subrayado.

UN LIBRO "CON GRAN TRASCENDENCIA EN EEUU"

Olmedo, además, ha destacado "la gran trascendencia que va a tener el libro en EEUU, que está destinado a ser una magnífica herramienta para se conozca más la figura de un insigne español, de un gran militar cuya acción fue decisiva para que Estados Unidos consiguiera su independencia a partir del 4 de julio de 1776". Una fecha que siempre se conmemora en Macharaviaya, "en recuerdo a una gran persona, buen militar y buen estratega" como fue el vecino Bernardo de Gálvez", tal y como ha recordado su alcalde, Antonio Campos.

Reyero considera este momento muy indicado para señalar la importancia de Bernardo de Gálvez: "Si Bernardo de Gálvez no hubiera sido el gobernador de la Lusiana Española, la revolución americana no hubiera triunfado y no se hubiera constituido en ese momento histórico Estados Unidos".

EL LIBRO

'And Bernardo de Gálvez entered Washington' (Los Papeles del Sitio, 2020) es la traducción al inglés del último proyecto editorial del escritor Francisco Reyero, que narra el proceso de reivindicación de la figura del héroe de Macharaviaya, actualmente recuperada por el poder político y civil estadounidense, después de una larga y tenaz implicación de ciudadanos a uno y otro lado del Atlántico.

Fue el propio general George Washington, al frente del ejército revolucionario, quien dijo que si el militar español no hubiera prestado su ayuda y la de España, Estados Unidos no habría ganado la Guerra de la Independencia.

De Gálvez, al que la prensa norteamericana ha atribuido el apelativo de The Little Known Hero, es hoy en día el eje principal sobre el que se sustentan proyectos operísticos, documentales, exposiciones, simposios y ponencias varias que cuentan con el apoyo de la Diputación de Málaga y la Fundación Unicaja.

Bernardo de Gálvez era el Gobernador de La Luisiana española durante el enfrentamiento contra los británicos y conquistó plazas estratégicas en una larga marcha sobre el Misisipi, que incluyó el más largo asedio de la Guerra de la Independencia, el de Pensacola, en Florida.