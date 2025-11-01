La escritora Violeta Niebla presenta el lunes en La Térmica de Málaga su primera novela, 'Todo lo que hice por dinero'. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

La Térmica, el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, será escenario el próximo lunes, 3 de noviembre, a las 19.00 horas, de la presentación, a modo de actuación, de 'Todo lo que hice por dinero', la primera novela de la autora malagueña Violeta Niebla, publicada por Blackie Books.

En este encuentro, la escritora vuelve al lugar donde ha impartido talleres, ha leído poemas y ha imaginado muchas de las escenas que luego acabaron en sus libros. Y lo hace para compartir una propuesta literaria que se adentra, con sentido del humor y mucha reflexión, en el mundo del trabajo, del arte y la precariedad contemporánea.

Según han indicado desde la Diputación en una nota, en esta ocasión, Violeta Niebla no estará sola. La acompañará su amiga y cómplice creativa Ángelo Néstore, poeta, 'performer' y docente, que asumirá el papel de la parte contratante en una simulada entrevista de trabajo.

Entre ambas, reconstruirán, "con gracia, ironía y algo de ternura", el sistema actual, las expectativas y los pequeños absurdos que rodean al trabajo, al arte y a la necesidad de seguir inventando formas de ganarse la vida.

"¿Conseguirá otro empleo más la autora del libro? ¿Será un trabajo vocacional o por enchufe? ¿Le dará material para su siguiente novela?", se han preguntado desde la organización, apuntando que el público "será testigo de un proceso tan real como 'performativo', en el que la línea entre la ficción y la verdad se difumina, como en todo lo que escribe Violeta".

Violeta Niebla (Málaga, 1981) es escritora, artista visual, docente y creadora escénica. Su obra se caracteriza por una mirada profundamente crítica hacia las estructuras sociales y culturales que condicionan la vida contemporánea.

Ha publicado los libros de poemas 'No serás mi baby' (Kriller71, 2015) y 'Compro Oro' (Letraversal, 2020), donde combina autobiografía, humor y experimentación lingüística. En 2022 editó el fotolibro 'Yo soy la fuente' (Cántico), una pieza híbrida entre la poesía visual y el diario íntimo.

Como dramaturga y 'performer', ha participado en proyectos escénicos que exploran las fronteras entre el teatro documental, la autoficción y la 'performance' poética. Además, ha impartido talleres de escritura y creación en espacios culturales como La Térmica, donde ha desarrollado buena parte de su trabajo creativo.

'Todo lo que hice por dinero' (Blackie Books, 2025) es su primera novela: un relato fragmentario, autobiográfico y mordaz sobre una mujer que acumula oficios, proyectos, favores y cansancio, pero también imaginación. Un libro que habla del valor --y del precio-- "de dedicarse a lo que una ama".

Con esta obra, Niebla "consolida su voz singular dentro de la literatura española contemporánea, reconocible por su humor, su mirada feminista y su voluntad de desobedecer las etiquetas".

Ángelo Néstore (Lecce, 1986) es una artista no binaria italoespañola afincada en Málaga desde 2007. Explora lo poético como un territorio queer donde la escritura se hibrida con la música y la performance. Desde 2017 codirige el Festival de Poesía Irreconciliables junto a Violeta Niebla y en 2020 fundó la editorial Letraversal. Compagina su actividad artística con la docencia en Traducción e Interpretación en la Universidad de Málaga.

MESA SOBRE EL SUICIDIO

La Térmica también acoge la próxima semana, los días 7 y 8 de noviembre, las XXXIV Jornadas de la Asociación Andaluza de Profesionales de Salud Mental, un congreso técnico que contará con una actividad abierta al público y gratuita, una conversación colectiva sobre el suicidio que pretende ser un foro pensado para la participación de todas las personas interesadas en esta problemática.

Será el viernes 7 de noviembre, a partir de las 18.00 horas, y comenzará con la obra de teatro 'Simulacro', de Buruzberia Cía. La mesa sobre el suicidio dará continuidad a la información compartida en la segunda Píldora crítica, hecha pública en marzo de 2025 en Sevilla, espacio en el que se ofrecieron los datos sobre mortalidad por suicidio en los últimos veinte años en Andalucía, presentada por el epidemiólogo Antonio Escolar.

En esta ocasión, la reflexión se enriquecerá con la puesta en escena de la obra 'Simulacro', que abrirá paso a un diálogo con sus autoras y con el psicólogo Daniel J. López, presidente de la Asociación Papageno, bajo la moderación de la vicepresidenta de la entidad organizadora, Miriam Selfa, psiquiatra en el hospital de día de salud mental del Hospital Virgen de la Macarena (Sevilla).