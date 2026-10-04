El Espacio Cero de la Universidad de Málaga acoge una nueva exposición titulada 'Las viñetas de Eugenio'

El Espacio Cero de la Unversidad de Málaga acoge una nueva exposición titulada 'Las viñetas de Eugenio'. - UMA

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) acoge hasta el 25 de noviembre la muestra 'Las viñetas de Eugenio' en la Sala de Exposiciones Espacio Cero; una muestra que presenta 37 obras del creador multidisciplinar Eugenio Rivera, configurándose como una crónica satírica y crítica de la realidad contemporánea.

La colección expuesta reúne un total de 37 viñetas nacidas fruto de los siete años de colaboración de Rivera con la revista digital Entreletras, ofreciendo al espectador una aguda perspectiva que combina el humor y el pensamiento crítico frente a la actualidad.

La exposición de podrá visitar de lunes a viernes en horario de 11,00 a 14,00 y de 17,30 a 20,30 horas (excepto festivos), según han informado desde la universidad en una nota.

El acto inaugural de esta exposición contó con la asistencia del propio artista, Eugenio Rivera, y la comisaria de la muestra, Tecla Lumbreras. Asimismo, presidieron el evento la vicerrectora de Cultura, Rosario Gutiérrez, junto al vicerrector adjunto de Cultura, Pepo Pérez.