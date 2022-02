Espadas dice que PP "tiene un problema" si cuestiona legitimidad de sindicatos para convocar movilización por la sanidad

MÁLAGA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha asegurado que si el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, o el consejero Elías Bendodo "prefieren dar la espalda y cuestionar la legitimidad democrática de dos sindicatos para convoca una movilización" el próximo sábado 19 de febrero en defensa de la sanidad pública "es que el PP tiene un problema".

"A ver si el problema es que el señor Bendodo no cree en la legitimidad democrática de los dos sindicatos de clase para convocar una reivindicación de algo justo como es una sanidad pública a la altura de lo que necesita Andalucía", se ha preguntado Espadas, tras reunirse con responsables provinciales de UGT y CCOO, junto con el secretario provincial del PSOE, Daniel Pérez.

El líder socialista ha reclamado a Moreno que convoque la mesa sectorial de sanidad para abordar "la saturación" y ha reiterado que el PSOE "siempre va a estar dispuesto a un acuerdo en materia de sanidad, pero a los acuerdos no se llegan con soberbia, negando el problema o no estando dispuesto a poner los recursos económicos para nuestros profesionales sanitarios".

"Lo peor que hay en la vida y en política es negar un problema que no es de CCOO, UGT o del PSOE, sino de los andaluces y es que están recibiendo un servicio como es la sanidad publica claramente muy lejos de las expectativas y las necesidades que en estos momentos tienen", ha manifestado, apuntando que "enfermos crónicos están viendo cómo se les da la espalda o posponen sine die una prueba o un diagnóstico".

Así, ha precisado que la manifestación del 19F "no es una convocatoria sindical, se hace de los dos sindicatos pero se abre al conjunto de la sociedad y se ha convertido en la adhesión de un conjunto de asociaciones, colectivos, profesionales de la sanidad, que junto con los usuarios le están diciendo alto y claro al Gobierno del moderado Moreno que no será tan moderado cuando no los atiende".

Sobre Vox, Espadas ha considerado que "el colmo es que quien ha apoyado las decisiones y los presupuestos de estos tres últimos años del Gobierno andaluz ahora está de acuerdo con los dos sindicatos de clases que reivindican un servicio público en el que esa fuerza política no cree". "Me parece una falta de respeto a los convocantes", ha dicho.

"Venir a aprovecharse de una legítima reivindicación que hacen estas dos organizaciones, más todas las que se adhieren, me parece el último gesto de oportunismo y demagogia de una fuerza política que desgraciadamente sufrimos en España y Andalucía", ha manifestado el líder socialista.

Espadas ha criticado la falta de reacción del Gobierno andaluz ante la "evidencia" de la situación y sobre "si están dispuestos a sentarse para ver cómo mandar un balón de oxígeno a nuestros profesionales sanitarios que están agotados, explotados y necesitan un mensaje de quien es su responsable de planificación del sistema".

"Si la Junta vuelve a negar que tenemos un grave problema de profesionales sanitarios, veremos cómo volvemos a dejar marchar a personas que son imprescindibles", ha lamentado, apuntando que "sabe Moreno y el consejero Aguirre que contaría con el respaldo parlamentario para cualquier medida de carácter económico que mejorara la situación retributiva y sus expectativas de tener un sistema para soportar lo que es urgente", como la reducción de las listas de espera.

FONDOS EUROPEOS Y EDUCACIÓN

También se ha referido a lo fondos europeos y a la "carencia de proyectos y capacidad de ejecución del Gobierno andaluz". "Estamos profundamente por la opacidad, la falta de transparencia o incapacidad de gestión de este Ejecutivo que se dedica a confrontar en permanentemente una estrategia a nivel de todo el estado sobre la llegada de estos fondos pero que no enseña sus cartas", ha dicho.

Así, ha considerado que Andalucía "necesita que su gobierno demuestra si es capaz o no de gestionar los recursos que ya tiene", apuntando que hay "un gravísimo problema de ejecución presupuestaria con fondos europeos, vamos a tener que devolver".

"Por un lado decimos al Gobierno de España que queremos más fondos y por otro no los ejecutamos y podemos estar poniéndolos en riesgo", ha manifestado Espadas, quien se ha preguntado "cuál es la apuesta y qué proyectos se van a ejecutar, y si se sabe por qué no se comparte".

Asimismo, ha aludido a la educación y en concreto ha expresado su "preocupación de que frente a una oportunidad de bajar la ratio, lo que nos encontremos es aprovechar la coyuntura para reducir el número de profesionales y las unidades que necesita el sistema".