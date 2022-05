Espadas (PSOE) aboga recuperar "el papel protagonista" de la Costa del Sol en la industria turística

MARBELLA (MÁLAGA), 31 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de la Junta y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha abogado por "volver a recuperar el papel protagonista de la Costa del Sol en lo que significa la industria turística en Andalucía" y ha lamentado que el actual Ejecutivo andaluz "no se ha preocupado de ponerla donde siempre ha estado como referencia" del turismo internacional.

Así lo ha señalado este martes a los periodistas antes de visitar el casco antiguo de Marbella junto al secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez; el secretario de Organización del partido, José Bernal; la aspirante socialista al Parlamento de Andalucía Blanca Fernández y otros integrantes de la candidatura, donde ha incidido en que "sin Marbella el motor económico de Andalucía se resiente, y lo hemos visto en otros momentos de la historia".

"Hay que volver a entender que el turismo en Andalucía tiene un gran bastión que es su aeropuerto internacional de Málaga y la Costa del Sol; esto no se mantiene solo ni del aire hay que seguir invirtiendo, actualizando, modernizando", ha dicho.

A su juicio, eso "se entiende en toda Andalucía, no es en perjuicio de nadie, lo que pasa es que al motor hay que ponerle combustible y ser capaz estar permanentemente adaptándolo tecnológicamente", ha señalado, valorando la "capacidad y el talento" que hay.

Sobre propuestas concretas, Espadas ha dicho que hay elementos que marcan el progreso y futuro de los destinos turísticos, como es, entre otros, la digitalización, para lo que hacen falta recursos.

Por otro lado, ha lamentado que "de unos años atrás el Gobierno andaluz no se ha preocupado de poner a la Costa del Sol y a Marbella donde siempre ha estado como referencia del turismo internacional en los grandes mercados, y sobre todo en las grandes ferias y convenciones de carácter internacional".

Por tanto, ha dicho, "no podemos ni conformarnos ni nos vamos a resignar con seguir viviendo de las rentas, del pasado, de un pasado esplendoroso como ha tenido toda esta zona". "A cada generación, en cada momento, --ha continuado-- nos toca aportar lo mejor de nosotros mismos, por tanto, en el análisis que hago del turismo en Andalucía, la Costa del Sol, Málaga y Marbella, tiene que recuperar un papel protagonista".

"Mi compromiso y lo que estamos trabajando desde la candidatura, y tendremos una reunión con el sector más tarde, es diseñar esa nueva estructura ambiciosa, cuál sería el volumen de inversión suficiente, cómo sacar el máximo partido" a los fondos europeos, "que es el gran mecanismo de financiación que tiene ahora el sector para los próximos cuatro años y donde ya se está viendo la apuesta del Gobierno de España", ha explicado.

En este punto, Espadas ha dicho que, como ha ocurrido en otros sectores, "la Junta no puede vivir del cuento" y ha insistido en que "tiene que poner de su parte y tiene que ser capaz de actualizar su oferta y sobre todo, de pactar una estrategia más rotunda, más rompedora con el sector en Marbella".

Por otro lado, ha abordado la situación de la ciudad y "no se nos puede escapar la caída de calidad que está habiendo en servicios públicos fundamentales como la sanidad pública", lamentando la "perdida de calidad de la atención primaria". "La sanidad pública en Andalucía era también uno de los elementos de reclamo turístico", ha abundado.

"Evidentemente, se ha deteriorado mucho en estos tres años y medio. En los últimos meses el Gobierno andaluz no reconoce que tiene un problema serio tanto en las listas de espera, sobre todo de determinadas especialidades, como con la Atención Primaria", ha dicho, al tiempo que ha reiterado que "hace falta invertir más en el gasto sanitario por habitante".

También se ha referido a la educación pública, asegurando que "es el momento de mejorar la calidad" rebajando ratio y "siendo capaz de ofrecer, de una vez por todas, una universalización y gratuidad de las enseñanzas de cero a tres años". Por último, se ha referido a la dependencia, que "necesita de más recursos".

CAMPAÑA

Por otro lado, sobre la campaña electoral, ha dejado claro que desde el PSOE "venimos a hacer una campaña desde el respeto, la educación" y "no para tirarnos los trastos a la cabeza".

En relación con las encuestas y la posibilidad de que PP y Vox sumen, ha insistido en que "la cuestión está clara, hay una alternativa que es la que plantea el PP, que se siente débil, por eso, a veces, hay algunos nervios".

Al respecto, ha aludido a que "la propaganda institucional, o el uso que se hace por parte de algunos medios de información, lo que no puede ocultar es la realidad de un gobierno que convoca elecciones, las adelanta, porque ya no tiene el apoyo de la ultraderecha y lo que, en definitiva, va a intentar legítimamente es obtener un mejor resultado electoral que el de 2018 siendo plenamente consciente de que su escenario y expectativa electoral es la misma que en otros territorios de España o lo que tiene en la cabeza Núñez Feijóo".

En este sentido, ha dicho que "no es otra cosa que plantear la alternativa al PSOE en coalición con la ultraderecha. Este escenario de Castilla y León no era más que el preludio de lo que se quiere hacer en Andalucía en el caso de que los electores dieran esa mayoría, que estoy convencido de que no va a ser así, pero eso es lo que tiene en la cabeza PP y Vox".

Espadas ha dicho que "Vox lo dice claramente y el PP no lo dice, en este caso, sencillamente, porque se avergüenza de decirlo, pero lo haría". Por ello, ha reiterado que lo resuelve Moreno "en un minuto" cuando firmen ambos en un notario que no van a llegar a ningún tipo de acuerdo "con la ultraderecha".