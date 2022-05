Espadas dice a Moreno que acuerde con ayuntamientos y diputaciones si no es capaz de ejecutar políticas de empleo

MARBELLA (MÁLAGA), 31 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de la Junta y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha valorado este martes el plan de empleo aprobado por el Gobierno de España para Andalucía, por una cuantía de 50 millones, y ha dicho al presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, que "si no tiene, como ha demostrado, capacidad de decidir en qué o cómo ejecuta las políticas activas de empleo, que llegue a un acuerdo con los ayuntamientos y diputaciones; ejecutará de manera impecable los 50 millones de euros del anterior y de este plan".

No obstante, ha esperado que "no lo tenga que ejecutar él --Moreno--, sino yo, a partir del 19 de junio". Así lo ha señalado a los periodistas antes de visitar el casco antiguo de la localidad malagueña de Marbella junto al secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez; el secretario de Organización del partido, José Bernal; la aspirante socialista al Parlamento de Andalucía Blanca Fernández y otros integrantes de la candidatura.

Ha dicho, por otro lado, que el "reto para Andalucía sigue siendo el empleo" y, además, ha agregado que lo que ha ocurrido en estos tres últimos años y medio, aunque ha habido una pandemia, "es que la ultima legislatura, el ultimo Gobierno socialista fue capaz de reducir en 500.000 desempleados las tasas de desempleo en Andalucía y el actual solo en 33.000".

"La realidad es que se está generando empleo en toda España pero en Andalucía menos que en otros lugares y, además, es que nosotros tendríamos que generar mucho más para corregir el desequilibrio que seguimos teniendo históricamente con otros territorios", ha abundado.

En este punto, ha añadido que es "llamativo" que a poco de llegar Pedro Sánchez al Gobierno "aprobase un plan extraordinario de empleo de 50 millones, que era la gran demanda que le hacíamos a Mariano Rajoy, al PP".

"Esto se aprobó, se transfirieron los recursos y se han quedado sin ejecutar; ahora, hace un par de semanas, la Consejería de Empleo sacaba las primeras convocatorias para empezar a ejecutar esos 50 millones de euros y por una cuantía pequeña".

Así, ha lamentado que no ha habido "interés" del Gobierno actual andaluz ni "estrategia" en materia de política de empleo, "todo lo contrario, se ha despedido a los orientadores de empleo, se han eliminado recursos que eran básicos...".

"Está claro que ni la formación para el empleo, ni las políticas activas de empleo, ni los instrumentos, por ejemplo, para trabajar con los ayuntamientos en materia de empleo a la derecha le ha interesado ni los ha querido poner en práctica" contraponiendo la gestión del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, también con la aprobación del plan de empleo de 50 millones de euros.

"Si Moreno hoy no hace una declaración pública y reconoce que no se ha gastado el dinero, no sabemos por qué, y agradece el compromiso y la propuesta y los 50 millones de euros del plan extraordinario de empleo al Gobierno de España, es que, desde luego, como mínimo, la honestidad en política se está perdiendo", ha subrayado.

"Hoy como presidente autonómico lo primero que haría es una declaración agradeciendo el compromiso con el principal problema de Andalucía, que es el empleo" y a partir de eso, "presentaría mañana una propuesta de cómo ejecutar esos 50 millones de euros", ha señalado.