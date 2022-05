Espadas ve "aterrorizada" a la derecha ante la "fuerza" socialista: "Al 19J se le está poniendo cara de 28F"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 19 de junio, Juan Espadas, ha señalado este sábado que la "derecha" en esta comunidad se encuentra "aterrorizada y cagada" de miedo al ver "la fuerza, el impulso que tienen los militantes socialistas para ganar" dichos comicios, a los que, según ha agregado, se les "está poniendo cara de 28F", en alusión al 28 de febrero de 1980, día del histórico referéndum por la autonomía andaluza.

Son mensajes que el candidato socialista ha trasladado en un acto que el PSOE-A ha celebrado en Antequera (Málaga) para conmemorar el 40 aniversario de las primeras elecciones andaluzas en 1982, y que llega en plena precampaña de los comicios autonómicos del próximo 19 de junio.

Durante su intervención en este acto, Juan Espadas ha subrayado que "no da igual" lo que pase en esas elecciones, que son "nuestras elecciones", las del PSOE, "y las vamos a ganar", según ha augurado el candidato, que ha evocado las movilizaciones a favor de la autonomía del 4 de diciembre de 1977 y aquel referéndum "histórico" del 28 de febrero en el que "los andaluces salieron a la calle para decir qué futuro querían" para esta región, para "no ser ni más ni menos que nadie".

Al respecto, ha exclamado que "al 19 de junio se le está poniendo cara de 28 de febrero, y eso es lo que pone muy nervioso a las derechas, porque recuerda sus vergüenzas" en Andalucía, porque "no creyó" en la comunidad autónoma por aquel entonces "y dijo: andaluces, este no es vuestro referéndum", según ha recordado Espadas antes de subrayar que "los andaluces no le hicieron caso a la derecha" en aquella cita de 1980 "como no se lo van a hacer el 19 de junio", según ha augurado.

Espadas ha reivindicado los "40 años de trabajo" del PSOE-A en el marco de la autonomía andaluza, 37 de ellos desde el Gobierno de la Junta gracias a "la confianza y la voluntad de los andaluces", que "es lo que no nos perdona la derecha", según ha advertido el candidato socialista, que ha afeado a ese sector ideológico que "falta al respeto" a los andaluces "diciendo que son tontos por haber votado" al PSOE-A durante tantos años.

CAMPAÑA "DE RESPETO" SIN ENTRAR EN "CALUMNIAS"

Con todo, Espadas ha advertido de que los socialistas andaluces seguirán realizando una campaña electoral "de respeto, en la que no entremos ni en las mentiras, ni en las calumnias ni en las barbaridades de la derecha en Andalucía", y al respecto ha aseverado que "somos socialistas y gente de bien", y él se reivindica como "defensor de la humanización de la política".

Además, de cara a la cita del 19 de junio, Espadas ha trasladado a los militantes socialistas que van a tener que "salir a la calle" y movilizarse "puerta a puerta para explicar cuál es la situación y lo que pasa aquí" en Andalucía ahora mismo, para exponerle a los ciudadanos "lo que está en juego en este momento", que "es tan importante como el 28 de febrero de 1980", según ha sostenido.

Ha agregado que "todo lo que se ha hecho en Andalucía" en estas cuatro décadas desde entonces "ha sido gracias al autogobierno y la autonomía de Andalucía, al esfuerzo" de sus ciudadanos, "con la blanca y verde" de la mano, que, según ha añadido Espadas, no simplemente es una bandera, sino que "es una seña de identidad", y "para hablar de ella hay que hacerlo con respeto, y no como lo hace la ultraderecha, que es la misma que negaba la posibilidad de decidir a los andaluces" en aquel referéndum, según ha agregado.

EL 19J "ESTÁ EN JUEGO LA AUTONOMÍA"

Espadas ha incidido en que "lo que está en juego" en las próximas elecciones "es la autonomía de Andalucía, lo construido en estos 40 años" tras haber sido "vanguardia y referencia en España de cómo ser capaz de gestionar un gobierno autonómico", y al respecto ha considerado "una falta de respeto y "una desvergüenza" venir y "aterrizar en Andalucía para decir que la autonomía andaluza ha sido un engaño", y que "la sanidad y la educación deben devolverse a 'papá Estado' porque los andaluces no saben gestionar esos servicios públicos".

Ese mensaje "debería llevar a los andaluces a decir" a quienes los lanzan "buenas tardes, volveros por donde habéis venido", ha manifestado Espadas en alusión a Vox, tras lo que ha querido dejar claro que el PSOE-A no quiere hacer "una campaña hablando del miedo a la derecha", pero que los socialistas tampoco están dispuestos a "que se nos falte al respeto".

Espadas ha reivindicado la labor de los anteriores gobiernos socialistas en la Junta para reducir el analfabetismo que arrastraba Andalucía al conquistar la autonomía, para construir infraestructuras y para "fijar población" gracias a "la calidad de vida de nuestros pueblos".

"No queremos volver atrás, y queremos consolidar" todo ello, ha continuado el líder socialista, quien ha sostenido que el PSOE-A ya ha "corregido" los "errores" cometidos, y ahora se enfrenta a "recuperar la confianza" de los ciudadanos en las urnas.

"ANDALUCÍA NO NECESITA MÁS DERECHAS, SINO MÁS DERECHOS"

Al respecto, Espadas ha aseverado que "Andalucía no necesita más derechas, sino más derechos, y con los derechos no se juega" y no se puede dar "ni un paso atrás", según ha enfatizado el candidato del PSOE-A, que ha subrayado que los andaluces ya han podido comprobar en los tres años y medio de esta legislatura "lo que es" tener "un gobierno no socialista" en la Junta gracias al "apoyo de la ultraderecha andaluza" a la investidura del líder del PP-A, Juanma Moreno, quien "le abrió la puerta a la ultraderecha en España", según le ha afeado el secretario general del PSOE-A.

Espadas también ha vuelto a criticar que Moreno "no quiere debatir sus propuestas" con las suyas en un debate "cara a cara" con él en la televisión andaluza. "Por algo será", ha comentado el candidato socialista antes de defender que "los andaluces merecen" ese debate en el que el dirigente del PSOE-A hablaría al presidente de la Junta de su "desastre en la gestión" al frente de la Junta, y de sus propuestas para huir de una sanidad pública "mediocre" en Andalucía, en la que se garantice que el médico de familia atienda las citas de sus pacientes "en 48 horas como máximo".

El candidato del PSOE-A ha criticado la "bajada masiva de impuestos" que plantea Moreno porque supone "una bajada masiva de calidad de los servicios públicos", según ha opinado, y ha reivindicado otras propuestas socialistas como la de universalizar la educación infantil en el nivel de cero a tres años de forma gratuita, y la de "cambiar las políticas activas de empleo en cooperación con los ayuntamientos".

Tras apelar a los alcaldes socialistas para que se impliquen en esta campaña reivindicando ante sus vecinos su gestión como anticipo de la que desarrollaría el propio Espadas de llegar a ser presidente de la Junta, el candidato socialista ha defendido la celebración de este acto "andalucista" del PSOE-A en Antequera "por la consolidación y modernización de nuestro autogobierno", y pensando que "todavía queda desarrollo estatutario" por delante.

Espadas ha concluido así exhortando a los asistentes a este acto a "defender Andalucía", y repitiendo la máxima de que, "si votamos, ganamos". "A votar y a ganar", ha exclamado el candidato socialista al cierre de este acto, que ha concluido con el himno de Andalucía.