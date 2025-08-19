España destaca que la Feria de Málaga es "un motor fuerte para la economía" y también permite mostrar tradiciones

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en la foto de familia antes de pasear por la Feria de Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha destacado este martes que la Feria de Málaga "dinamiza la actividad económica" y también permite mostrar valores y tradiciones.

"Es un motor fuerte para la economía de Málaga y para la economía de Andalucía y luego también nos permite mostrar nuestros valores, nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestras tradiciones", ha dicho, por lo que ha asegurado que "tenemos que estar orgullosos de nuestra Feria".

Además, España, que ha visitado este martes la Feria del centro, ha animado "a los malagueños y a los que nos visitan que acudan a la Feria a divertirse".

Asimismo, ha agradecido a la Federación Malagueña de Peñas el reconocimiento que este año le otorga, que es el premio La Alcazaba y les ha agradecido y felicitado "por su trabajo a lo largo de todo el año por mantener día a día las tradiciones y por contribuir también al desarrollo económico de nuestra tierra".

Por otro lado, España ha destacado "la intensidad" de la Feria y ha aludido también al calor, como todos los años, esperando que "a partir de hoy bajen un poco las temperaturas". Precisamente, también ha hecho "un llamamiento a la precaución, a la responsabilidad" en relación con la ola de calor.

"Hay que protegerse sobre todo las personas más vulnerables". "Los ancianos, los niños, nuestros mayores tienen que estar protegidos, tienen que estar hidratados", ha concluido.