MÁLAGA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha asegurado que el Ejecutivo andaluz entiende que "ha llegado el momento de que miembros del Gobierno de España se retraten" sobre la amnistía y ha señalado que la ministra de Hacienda y ya proclamada candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, "tiene que decir si está de acuerdo con Pedro Sánchez y los independentistas o si está a favor de los andaluces, porque es absolutamente incompatible".

"No se puede estar poniéndole una vela a Dios y otra al diablo y la verdad es que ya ni los propios socialistas andaluces entienden la deriva que está tomando este Gobierno", ha señalado España en declaraciones a los periodistas en Málaga, al tiempo que ha considerado que es una "triste noticia" que el Tribunal Constitucional haya avalado la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

Al respecto, aunque ha dicho respetar las decisiones de los tribunales, "como no puede ser de otra manera", la portavoz andaluza, ha añadido que lamentan "que al final se están deteriorando los pilares básicos de nuestra democracia".

"Hace no mucho tiempo era el propio Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno de España, el que decía que el Gobierno no se iba a saltar la Constitución porque la amnistía era inconstitucional y que, por lo tanto, no se iba a producir una amnistía", ha recordado la consejera, quien ha criticado que "ahora vemos todo lo contrario, que celebran con éxito esa aprobación de la amnistía".

Para España, "una vez más" es "el Gobierno de la mentira" y ha apuntado que "era la propia señora Montero la que decía claramente que la amnistía era inconstitucional, que no se iba a llevar a cabo y ahora lo celebran como un éxito". "Esperemos que al final no se aplique esta amnistía por el bien de nuestro país y por el bien de nuestro sistema democrático", ha concluido.