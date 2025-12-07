España pide al PSOE "explicaciones" y "asumir responsabilidad" por los casos de presunto acoso de Salazar y Torremolinos

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España,en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

MÁLAGA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha urgido explicaciones al Partido Socialista, y de manera concreta a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a dar explicaciones sobre las denuncias por presunto acoso sexual contra el exdirigente socialista Francisco Salazar, así como por la denuncia por supuesto acoso sexual de una militante contra el secretario general de los socialistas de Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro.

"En política no solo se trata de pedir disculpas, hay que asumir responsabilidades y hay que conocer la verdad", ha expresado la consejera en declaraciones a los medios durante la visita a el Árbol de la Ilusión del Club de Leones en Málaga.

En este sentido, la titular ha subrayado que hay "muchas cuestiones que aclarar". "¿Se ocultaron pruebas? ¿Quién dio la orden para que esas denuncias no se tramitaran? ¿Es cierto, como dicen las federaciones socialistas, que Montero era una de las personas que abroncaba a las mujeres que denunciaban para que retiraran las denuncias y así no romper así la carrera política del señor Salazar?", ha cuestionado.

España ha destacado la importancia de esclarecer lo ocurrido para que "en el siglo XXI no se repitan situaciones de machismo". A su juicio, en estos casos se habrían producido dos niveles de violencia: por un lado, la supuesta presión a las víctimas para que retiraran la denuncia, y por otro, el acoso en sí mismo.

"Es que esto es muy humillante, esto es despreciar a las mujeres. Y ya estamos cansados de tanto desprecio y de tanto maltrato, porque al final todo suma", ha subrayado la consejera, quien ha insistido en que la sociedad y las instituciones tienen derecho a conocer la verdad y a garantizar que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir.

Sobre el caso sucedido en Torremolinos, cabe enmarcar que el PSOE ha acordado abrir expediente disciplinario a Navarro, al que suspende cautelarmente de militancia tras la denuncia de una militante de dicha localidad por supuesto acoso sexual presentada ante el propio partido y ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, que ha abierto diligencias preprocesales.

La denuncia de la militante ante la Fiscalía --de noviembre de este año-- señalaba que en el último trimestre de 2021, comenzó a recibir "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas", que le generaron "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante". Unos mensajes enviados en el entorno laboral y también fuera y en horario nocturno.

Sobre las denuncias contra el exdirigente socialista Francisco Salazar, los últimos acontecimientos apuntan a cierto malestar interno por la gestión del caso, según advertían cargos del partido que urgen a la secretaría de Organización comandada por Rebeca Torró a resolver esta crisis.

Asimismo, las mujeres socialistas también expresaban en los últimos días su malestar tras las denuncias de acoso sexual hacia el exasesor, al tiempo que han pedido "explicaciones convincentes" al partido.