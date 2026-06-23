Especialistas del Quirónsalud Marbella (Málaga) analizan en Startup Olé la innovación digital en la medicina

Especialistas del Quirónsalud Marbella analizan en Startup Olé la innovación digital en la medicina - QUIRÓNSALUD MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

"La innovación digital está permitiendo optimizar procesos, mejorar la precisión clínica y reforzar la relación entre médico y paciente", esta fue una de las principales conclusiones de la mesa redonda 'Innovación tecnológica al servicio de la salud', organizada por la Red de Emprendedoras de Marbella (Málaga) (REM) en el marco del Congreso 'Startup Olé' en la que participaron cuatro especialistas del Hospital Quirónsalud Marbella para compartir experiencias reales sobre la implantación de estas herramientas en la práctica clínica.

La tecnología ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en una herramienta cotidiana que está transformando la asistencia sanitaria. Desde la automatización de tareas administrativas hasta la planificación quirúrgica avanzada o el seguimiento remoto de los pacientes, según han explicado desde el Hospital Quirónsalud de Marbella en un comunicado.

Durante el debate, el doctor Enrique Aycart, jefe del servicio de Cirugía General; la doctora Isabel Blanco, jefa del servicio de Ginecología; el doctor Fernando Gallardo, jefe del servicio de Cirugía Vascular; y la doctora Laura Rodríguez, especialista en Otorrinolaringología, coincidieron en señalar que la digitalización está permitiendo recuperar uno de los aspectos más valiosos de la práctica médica: dedicar más tiempo al paciente.

La mesa fue moderada por el responsable de Sistemas del centro hospitalario, Juan Antonio Mata. El doctor Enrique Aycart puso en valor el impacto de herramientas como 'Scribe' en la consulta diaria.

Se trata de una iniciativa puesta en marcha hace casi dos años por el Grupo Quirónsalud en todos sus hospitales con la que ha evolucionado la asistencia sanitaria tradicional en España hacia un nuevo modelo centrado en la completa humanización de la atención.

A través de la Inteligencia Artificial 'Scribe' escucha la conversación entre médico y paciente, la transcribe y genera el informe médico automáticamente, eliminando distracciones tecnológicas y trámites administrativos, para que los profesionales sanitarios puedan focalizar su atención exclusivamente en el paciente.

"Scribe es como tener un residente aventajado en tu consulta que toma nota de todo lo que hablan médico y paciente. Al terminar, hay un resumen de todo lo que se ha hablado, de forma ordenada", explican los expertos.

Con más de 5,3 millones de consultas asistidas por 'Scribe' desde 2024 en los hospitales del grupo y más de 9.400 facultativos como usuarios, el especialista del Hospital Quirónsalud Marbella ha destacado también su utilidad en contextos con pacientes internacionales, ya que el 60% de sus pacientes son extranjeros y "la traducción al español es inmediata".

Asimismo, ha subrayado cómo estas soluciones permiten recuperar el tiempo clínico de valor: "Le podemos dedicar más tiempo al paciente y la cercanía", al tiempo que facilitan la organización de pruebas y seguimientos, especialmente en patologías complejas, optimizando los circuitos asistenciales.

Por su parte, la doctora Blanco, ha incidido en el papel de la tecnología en la transformación de la relación médico- paciente: "Ponemos en el centro al paciente. Lo hacemos partícipe de su salud".

En este sentido, ha destacado las ventajas de los canales digitales para el seguimiento clínico, asegurando que la forma de comunicarse con los pacientes es "maravillosa", ya que permite evaluar la evolución de los tratamientos mediante formularios y comunicación directa, evitando desplazamientos innecesarios y mejorando la continuidad asistencial.

Sobre el futuro de la medicina, la especialista fue clara: "Cuando nos dicen que no harán falta doctores, no lo creo", defendiendo el papel insustituible del profesional sanitario, aunque apoyado por "herramientas digitales que permitan reducir la carga administrativa y avanzar hacia modelos de atención más eficientes", incluyendo consultas telemáticas en determinados casos.

PRECISIÓN, EFICIENCIA Y SEGURIDAD EN CIRUGÍA

El doctor Gallardo, ha abordado el impacto de la inteligencia artificial en la planificación quirúrgica y en la práctica clínica. "Las nuevas tecnologías, sobre todo la IA, en el sector de la salud es una gran revolución. Lo aplicamos en el día a día", ha explicado.

"Antes el médico se pasaba la vida mirando a la pantalla. Ahora valoramos, validamos los informes", permitiendo centrar la atención en el paciente, ha aseverado. En el ámbito quirúrgico, ha destacado los avances en planificación: "Los procedimientos que antes tardaba en medir y planificar una hora y media, ahora la IA lo hace en escasos minutos, y cada vez mejor ", lo que se traduce en mayor precisión y seguridad en las intervenciones.

Asimismo, ha puesto en valor el uso de la tecnología en la formación y divulgación médica, mediante la retransmisión en directo de procedimientos quirúrgicos, intervenciones complejas de especial interés en el Hospital Quirónsalud Marbella, y ha destacado que estos avances también permiten priorizar la atención en pacientes con patologías graves.

La doctora Rodríguez, ha intervenido en representación del jefe del servicio, el doctor Carlos O'Connor, para exponer cómo la innovación tecnológica está mejorando el tratamiento de patologías como la apnea del sueño.

En este ámbito, ha explicado el desarrollo de una aplicación móvil que permite al paciente realizar ejercicios terapéuticos desde casa. "El paciente desde casa con la app puede hacer los ejercicios", ha apuntado, facilitando el seguimiento clínico y mejorando la adherencia.

La especialista ha subrayado además la importancia del respaldo científico en este tipo de desarrollos: "Hemos desarrollado una app, se hacen ensayos clínicos. Hemos tenido que tirar de evidencias científicas", consolidando un modelo de innovación basado en resultados medibles.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE UNA MEDICINA MÁS HUMANA

Durante la mesa redonda, el moderador Juan Mata ha destacado que la tecnología debe entenderse como un medio para mejorar la calidad asistencial y no como un fin en sí mismo, poniendo el foco en su impacto real en la experiencia del paciente.

En esta línea, soluciones como 'Scribe' reflejan cómo la inteligencia artificial permite automatizar tareas administrativas, mejorar la calidad de los informes clínicos y reforzar la relación médicopaciente, situando de nuevo la escucha y la atención personalizada en el centro del acto médico.

Los participantes coincidieron en que la evolución del sistema sanitario pasa por una mayor integración de la inteligencia artificial, la automatización de procesos y el desarrollo de modelos híbridos que combinen atención presencial y telemática.

Asimismo, apuntaron que tecnologías como la cirugía asistida por robots o los sistemas de apoyo a la decisión clínica seguirán avanzando, siempre bajo la supervisión del especialista, reforzando la seguridad y la calidad asistencial.

En este escenario, lejos de sustituir al profesional sanitario, la tecnología se consolida como una aliada que permitirá a los médicos centrarse en lo esencial: el diagnóstico, la toma de decisiones clínicas y el acompañamiento al paciente.