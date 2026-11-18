El espectáculo 'Navidad en el Jardín de Oz' en el Jardín Botánico - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, y el director artístico del evento, Alberto Díaz de la Quintana, ha asistido a la presentación del espectáculo de luces y música del Jardín Botánico-Histórico La Concepción 'Navidad en el Jardín de Oz'.

Producido por Grupo Mundo, el espectáculo se celebrará del 27 de noviembre al 6 de enero de 2027 en torno a nueve mundos temáticos, según han señalado. Así, contará con pases cada 15 minutos desde las 18,30 horas hasta las 21,30 horas.

El emblemático Jardín Botánico-Histórico La Concepción se transforma para invitar a pequeños y mayores "a seguir el camino de las luces amarillas a través de nueve escenarios llenos de luz, música y fantasía".

La aventura comienza en el Gran Lago y lleva al encuentro de Dorothy para iniciar un viaje en el que cada rincón esconde una nueva historia. La Ciudad Esmeralda, los Dominios de la Bruja del Este, el Palacio de Glinda, el Maizal de Espantapájaros o el Sendero del León forman parte de un recorrido que nos adentra poco a poco en el fantástico mundo de Oz.

El Camino de Hojalata y Globo a Casa completan un itinerario en el que los personajes, la iluminación, la música, la escenografía y los efectos visuales se integran con la extraordinaria vegetación de La Concepción para crear una experiencia pensada para disfrutar en familia.

Cada uno de los nueve espacios ha sido concebido para ofrecer una atmósfera diferente y convertir el paseo por el jardín en una aventura en la que la fantasía de Oz se encuentra con la naturaleza.

El espectáculo pone además en valor el patrimonio histórico y botánico del Jardín Botánico-Histórico La Concepción, incorporándolo a una narrativa que recupera algunos de los grandes valores de la historia de Oz: la amistad, el valor, la inteligencia, el corazón y la importancia de encontrar nuestro propio camino.