Estabilizado el incendio forestal en el paraje Cerro del Águila de Colmenar (Málaga) que moviliza a siete medios aéreos

El incendio forestal declarado el domingo, 26 de julio, en el paraje Cerro del Águila de Colmenar (Málaga). - PLAN INFOCA

MÁLAGA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca han logrado estabilizar a las 19,00 horas el incendio forestal que se declaró a las 17,50 horas del domingo, 26 de julio, en el paraje Cerro del Águila de Colmenar (Málaga), y que ha provocado la movilización de siete medios aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en la zona se encuentra trabajando un helicóptero ligero, otro semipesado y uno pesado, además de dos aviones con carga en tierra, un anfibio ligero y uno de coordinación.

Asimismo, por vía terrestre se encuentra trabajando en esta emergencia una autobomba y 34 efectivos, con el fin de estabilizar y controlar los fuegos.