Estepona establece medida de rebajar la tasa de basura para los ciudadanos que reciclan en el punto limpio

Archivo - Estepona en una imagen de archivo - AYTO ESTEPONA - Archivo

ESTEPONA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) tiene abierto el plazo para solicitar la bonificación de la tasa de basura para los vecinos que durante el pasado año depositaron residuos en el punto limpio de la ciudad.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha explicado que se trata "de una medida pionera acordada por el Consistorio el pasado año con la que, además de promover el reciclaje y el cuidado de la ciudad, se pretende minimizar los efectos de la subida impuesta por el Gobierno central; al mismo tiempo que se abunda en las iniciativas municipales para favorecer a las familias".

La tasa de basura se ha debido adaptar a la Ley 7/2022 del Gobierno central, que obliga a que sean los contribuyentes los que asuman íntegramente el pago por la recogida, el depósito y la posterior incineración de residuos en las plantas de tratamiento.

Con el objetivo de que el nuevo 'tasazo' del Ejecutivo central tenga la mínima repercusión en los ciudadanos, al tiempo que se da cumplimiento del mismo, una de las medidas puestas en marcha por parte del Ayuntamiento es una reducción del 3% sobre la cuota íntegra de la tasa a aquellos contribuyentes que depositen en un punto limpio autorizado, un mínimo de tres veces al año, residuos admisibles para los que no existan contenedores en la vía pública.

De esta forma se contribuye además con el reciclaje y la protección del entorno, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado. Así, quienes efectuaran durante 2025 esos depósitos y cuenten con los correspondientes justificantes que se entregan en el Punto Limpio, pueden ya tienen abierto el plazo hasta final de marzo para presentar la solicitud de la bonificación.

Podrán hacerlo de forma presencial y con cita previa en las oficinas del Patronato Provincial de Recaudación de Málaga, que se encuentra en la calle Luis Braille, 95, o de forma electrónica.

En este caso tendrán que descargarse el formulario que se encuentra en el siguiente enlace: https://portal.prpmalaga.es/10752/tasas-tarifa-especial-redu.... Una vez cumplimentado, tendrá que subirse a: https://portal.prpmalaga.es/. Para ello, hay que pinchar en el apartado de Sede Electrónica y continuar en la sección Trámites Genéricos y seleccionar la opción Instancia General.

El Punto Limpio de Estepona se encuentra ubicado en la calle Pinsapo, en la subida a los Reales. Hasta allí se pueden llevar residuos para los que no existen contenedores en la vía pública. Es el caso de colchones, aparatos eléctricos e informáticos, radiografías o aceites, entre otros.

El objetivo de este punto limpio es recoger y catalogar estos residuos con el fin de gestionarlos posteriormente de manera responsable y respetuosa con el entorno.

Además se evita el vertido incontrolado de residuos voluminosos que no pueden ser eliminados por los servicios convencionales de recogida de basuras, y se separan los residuos peligrosos para su tratamiento especializado, según la normativa existente. Se contribuye igualmente a la concienciación ciudadana sobre la importancia del cuidado del entorno.

Desde el Ayuntamiento se anima a los ciudadanos a depositar en este centro este tipo de basuras, con lo que se contribuye con el reciclaje, la protección del medio ambiente y la salud pública. Los depósitos efectuados a lo largo de todo 2026 servirán para poder solicitar la bonificación del recibido de la basura del año siguiente.

El horario del Punto Limpio de Estepona es de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 horas. Por la tarde, de 16.00 a 18.00 horas, excepto martes y sábado.