Estepona (Málaga) acomete la limpieza integral de todas las sombrillas del Paseo Marítimo para mejorar su conservación

Limpieza de las sombrillas del Paseo Marítimo de Estepona (Málaga) - PICASA/ AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado este lunes que han dado comienzo los trabajos de limpieza integral de todas las sombrillas del Paseo Marítimo con los objetivos de mejorar su estado de conservación y reforzar la imagen de "uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad".

La actuación se centra, según explica el Ayuntamiento en un comunicado, en la limpieza por parte de una empresa especializada de las 28 estructuras que generan sombra en esta zona "tan transitada por vecinos y turistas".

Los trabajos contemplan la retirada de residuos acumulados en el interior de las sombrillas, como restos vegetales y otros objetos, así como la limpieza interior y exterior mediante técnicas especializadas que combinan el uso de productos de pH neutro, cepillado mecánico y agua a presión controlada.

Estas labores se realizarán utilizando métodos de baja agresividad que permiten preservar tanto el acabado como la tensión de los materiales, garantizando así una correcta conservación de las estructuras y prolongando su vida útil.

La actuación cuenta con medios técnicos especializados, incluyendo plataforma elevadora, y se desarrollará durante esta semana. Hay que destacar la importancia de estas intervenciones preventivas para prolongar la vida útil del mobiliario urbano expuesto a las condiciones climatológicas y a la salinidad propia del entorno costero.

Asimismo, se recuerda que estas tareas complementan los programas habituales de limpieza y conservación que se desarrollan durante todo el año en el paseo marítimo y otras zonas públicas del municipio.

Con esta intervención, el Consistorio refuerza su apuesta por la conservación del patrimonio urbano, contribuyendo a mantener el Paseo Marítimo como un espacio atractivo, seguro y confortable para el disfrute de todos.