Estepona (Málaga) activa un plan de choque urgente y refuerza medios para retirar la llegada masiva del alga asiática

Retirada del alga asiática en las costas de Estepona - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) tiene activo un plan de choque urgente para hacer frente a la llegada masiva del alga asiática a las playas del municipio. Una situación que se ha visto agravada por los continuos temporales de levante que arrastran grandes cantidades de esta especie hasta el litoral.

La concejala adscrita al área de Playas, Susana Aragón, ha explicado que desde el pasado sábado, 13 de junio, que comenzó la llegada de estas arribazones se puso en marcha un dispositivo especial de limpieza, conservación y mantenimiento de playas, que cuenta con un importante despliegue de medios humanos y maquinaria especializada, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La edil ha destacado que en estos cinco días que se lleva actuando, se ha contabilizado la recogida de 1.100 toneladas de algas solo en la playa de La Rada. También se está trabajando ya en el resto de playas afectadas, como son Buenas Noches, Guadalobón, La Cala, El Velerín y El Saladillo, donde se estima la retirada de más de 1.000 toneladas.

En lo que respecta al dispositivo que está llevando a cabo estas labores, que opera en un turno continuo de 12,00 a 00,00 horas, está conformado por 35 operarios de limpieza, siete tractores, tres remolques con cubas, un camión 4x4, dos retroexcavadoras, siete máquinas quita algas y un dumper.

Según ha declarado la responsable municipal, "a pesar del enorme esfuerzo humano y material desplegado diariamente, las acumulaciones de algas vuelven a aparecer de manera constante, dificultando enormemente las labores de retirada y mantenimiento de las playas".

Asimismo, cabe recordar que el Ayuntamiento de Estepona lleva cuatro años solicitando el Gobierno central que "ponga en marcha un plan estatal para abordar de forma transversal el grave problema que supone el alga invasora en las costas de España; así como que ayude a los municipios en la retirada y el tratamiento de este residuo, ya que los ayuntamientos no pueden afrontar en solitario la erradicación de este asunto".