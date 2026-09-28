Estepona (Málaga) aprueba el presupuesto municipal para 2027 que consolida la 'deuda cero' y sigue "el impulso inversor"

Pleno en el Ayuntamiento de Estepona. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha aprobado el presupuesto municipal para el ejercicio 2027, que asciende a más de 137 millones de euros y que, según alcalde, José María García Urbano, es de "continuidad y de consolidación", que permite "seguir mejorando servicios, mantener la ciudad, dotarla de equipamientos y seguir aplicando la mayor bajada de impuestos para las familias".

El presupuesto municipal mantiene en todas sus magnitudes "los criterios de prudencia, credibilidad, responsabilidad y cumple con las normativas que le son de aplicación" y, además, mantiene un "gran esfuerzo inversor" con el que se prevé llevar a cabo actuaciones por un importe de más de 24 millones de euros.

"Todos los parámetros objetivos siguen demostrando la fortaleza económica de este Ayuntamiento, y demuestran que el modelo de ciudad fruto de nuestras iniciativas ha sido un éxito en todos los ámbitos. Por ello, se mantiene una línea económica continuista, ya que la solidez alcanzada no es un punto de llegada sino una base sobre la que seguir avanzando. La realidad palpable demuestra que la modernización de la ciudad sigue siendo un claro estimulador de la actividad económica y social", ha explicado el alcalde.

En concreto, se incluyen partidas para continuar la obra que ampliará el gran bulevar peatonal generado junto al Mediterráneo para fusionarlo con el remodelado centro urbano y para la ampliación de la red municipal de aparcamiento a coste 1 euro/día con un nuevo recinto en la zona de La Lobilla; para culminar la unión de la totalidad del corredor litoral, han indicado en un comunicado.

También se contempla la finalización del velódromo, la mejora y remodelación del campo de fútbol San Fernando, que se complementará con la creación de un pabellón cubierto que albergue, una piscina municipal y zona comercial.

Asimismo, se contemplan el refuerzo de los servicios de mantenimiento y cuidado de toda la ciudad, con especial atención a las zonas del extrarradio, un plan de mejora del alumbrado público, un nuevo plan de asfaltado para el que se destinan siete millones de euros, y un nuevo plan de remodelación de parques infantiles y zonas verdes, entre otras actuaciones.

Además, se va a seguir prestando especial atención a los barrios, con destacadas actuaciones como la remodelación integral de Fuerzas Armadas.

En el apartado de inversiones, el presupuesto incluye, además, la mejora de equipamientos públicos, y la conservación y adquisición de materiales para playas y jardines; así como el mantenimiento de centros educativos y escuelas infantiles, con una importante acción para la climatización de centros que aún no disponen de estos equipos en sus aulas.

Desde el consistorio han indicado en la nota que el presupuesto reitera el apoyo fiscal a las familias, con una partida de siete millones de euros para, nuevamente, aplicar la mayor reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) realizada en la ciudad.

En este sentido, el alcalde ha señalado que "el dinero que durante años tenía que salir de Estepona para pagar la deuda ahora se queda en Estepona. Se queda en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestros parques, en nuestros servicios sociales, en nuevos equipamientos; pero, sobre todo, se queda para poder aplicar una significativa ayuda a la economía de las familias".

Así, el presupuesto de 2027 "mantiene el carácter social". Entre las medidas previstas destaca el incremento de un millón de euros destinado al servicio de ayuda a domicilio, además del mantenimiento de ayudas y subvenciones dirigidas a asociaciones y colectivos sociales.

VIVIENDA

Según han indicado, "la apuesta por la vivienda asequible sigue siendo una prioridad", punto en el que han señalado que hay en marcha los mecanismos administrativos para posibilitar la construcción de más de 1.200 viviendas de protección oficial. Se están licitando los suelos para 199 VPO en la zona de Camino de Cortes norte.

Además, se están tramitando las licencias para la construcción, por parte de la Fundación Vimpyca, de 117 viviendas en dos parcelas situadas en Camino de Cortes Sur. A estas actuaciones hay que añadir que el Consistorio aprobó en el pasado Pleno de febrero la compatibilidad de uso para un total de 36 parcelas municipales que podrán destinarse a la construcción de vivienda protegida.

El documento económico recoge un superávit presupuestario de 40,29 millones de euros. El Consistorio acumula once años consecutivos en los que todas sus magnitudes económicas se sitúan en positivo. En el caso del remanente de tesorería, se sitúa en la liquidación de 2025 en 65,42 millones de euros. En cuanto al saldo en cuentas, a cierre de 2025 se ha situado en más de 90 millones de euros.

Por otro lado, el Pleno municipal ha aprobado la designación de un espacio público de la ciudad con el nombre de 'Pedro Benzal', en reconocimiento a quien fuera durante 30 años Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Estepona, Pedro Benzar Soto, conocido por todos como Pedro Benzal.

Con este reconocimiento, el Ayuntamiento pone en valor toda una vida dedicada al mar y a la pesca, a la defensa de los pescadores y de sus derechos, así como su contribución al mantenimiento y la transmisión de una actividad esencial para la historia, la identidad y el patrimonio de Estepona.

Asimismo, el Pleno ha dado cuenta también de la retirada de la asignación al concejal de Vox Manuel Aguilar, por tener "una deuda de más de 250.000 euros con el Ayuntamiento de Estepona", según fuentes municipales.

La existencia de la deuda "derivada de cuotas de participación impagadas a la entidad urbanística de conservación SUP-03 Arroyo Enmedio Este", consta en la documentación económica municipal, está informada por la Tesorería municipal y por el Patronato de Recaudación Provincial de Málaga, organismo encargado de la recaudación municipal.

Al respecto, el edil señaló en un vídeo en sus redes sociales que es "falso" que tenga dicha deuda. "Ni he tenido ni tengo ninguna deuda municipal", señala en el vídeo, en el que acusó al ayuntamiento de querer "difamar a un vecino" como es él y "dañar" su imagen "de cara a las próximas elecciones de 2027".