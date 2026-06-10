Estepona (Málaga) avanza en las obras del bulevar que será "el colofón" de la transformación urbana de la ciudad

Construcción del parking de Estepona - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha impulsado las obras del futuro bulevar de la ciudad, que se está ejecutando en la zona de influencia de las avenidas San Lorenzo, Juan Carlos I y España, y que supondrá "el colofón" a la gran transformación urbana de Estepona. Este ambicioso proyecto cuenta ya con algunas fases en proceso de finalización.

Así, en lo que respecta a los trabajos de canalizaciones de redes soterradas --electricidad, telecomunicaciones, agua potable, riego y saneamiento-- se encuentran completados a un 90%, mientras que la cimentación ha alcanzado el 50% de su desarrollo, según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Asimismo, el primer forjado presenta un grado de ejecución del 30% y se ha iniciado la construcción del forjado de cubierta, lo que supone un nuevo avance en la configuración de esta importante infraestructura urbana.

Por otra parte, ya se ha abierto el tránsito peatonal de la avenida San Lorenzo, mejorando la conectividad de la zona durante el desarrollo de las obras. A este se sumarán próximamente, los accesos de las avenidas Juan Carlos I y España, cuya finalización está prevista para el próximo mes de julio.

Además, esta semana han comenzado los trabajos de jardinería en el entorno del edificio Alborán. Esta obra permitirá fusionar el bulevar peatonal al Mediterráneo en el que se ha convertido la antigua carretera N-340 y que ha generado uno de los mejores paseos marítimos del país, con el renovado centro histórico, el conocido como 'Jardín de la Costa del Sol'.

El bulevar de Estepona tendrá en su parte soterrada un parking para más de 300 vehículos, que se sumará a la red municipal de aparcamientos de un euro al día de coste para el usuario. En su parte exterior contará con elementos singulares como plazas, paseos, láminas de agua y parques, dando personalidad al espacio urbano y sirviendo como punto de encuentro para los ciudadanos.

Se integran, además, espacios reservados para parada de taxis, plazas reservadas a carga y descarga compatibles con los comercios, zonas de estacionamiento para motocicletas, vehículos eléctricos y aparcamientos de bicicletas, con una apuesta clara de mejora de la movilidad.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Estepona continúa avanzando en su modelo de ciudad amable, verde y abierta al mar, consolidando una transformación urbana que la ha convertido en un referente nacional por la calidad de sus espacios públicos y por su apuesta decidida por el bienestar de sus ciudadanos.