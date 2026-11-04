Estepona (Málaga) convoca un concurso para la creación de siete murales artísticos en el Centro Cultural Padre Manuel

Centro Cultural Padre Manuel de Estepona (Málaga). - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona ha informado este miércoles 4 que ha convocado un concurso de intervenciones artísticas murales para transformar y poner en valor distintos espacios interiores del Centro Cultural Padre Manuel.

Esta iniciativa tiene como objetivo la creación de siete murales artísticos para incorporar el arte contemporáneo a la arquitectura del edificio, convirtiendo sus paredes en "nuevos espacios de expresión artística y estableciendo una conexión entre las obras y las actividades culturales y formativas que se desarrollan habitualmente en el centro", según ha precisado el Consistorio esteponero en una nota.

Por su parte, la concejala adscrita al área de Cultura, Macarena Diánez, ha explicado que el certamen contempla la realización de siete murales vinculados a diferentes disciplinas culturales, en concreto, ajedrez, danza, teatro, pintura, literatura, biblioteca y música. Cada intervención deberá desarrollar una propuesta artística original, adaptada a las características del espacio asignado y relacionada con su temática.

El concurso está dirigido a artistas plásticos, muralistas, creadores visuales, estudiantes de arte y colectivos artísticos mayores de 18 años, procedentes de cualquier punto del territorio nacional. Los participantes podrán presentar proyectos para uno o varios de los espacios convocados, si bien cada artista o colectivo únicamente podrá resultar premiado en una de las categorías.

La convocatoria cuenta con una dotación económica total de 10.000 euros, distribuida en siete premios. Los murales dedicados a danza y música estarán dotados con 1.650 euros netos cada uno; los de pintura y biblioteca, con 1.200 euros; y los correspondientes a ajedrez, teatro y literatura, con 900 euros cada uno. Estas cantidades son brutas e incluyen los gastos derivados de la concepción y ejecución de las obras.

Las propuestas serán valoradas por un jurado profesional, que tendrá en cuenta la originalidad y calidad artística de los proyectos, su adecuación al espacio cultural, su viabilidad técnica y la relación con la temática correspondiente.

De este modo, los interesados deberán presentar un dossier con información sobre su trayectoria artística y la documentación específica de cada mural al que concurran, incluyendo boceto a color, fotomontaje de la propuesta sobre la fotografía del espacio, memoria conceptual y descripción de la técnica y los materiales previstos.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el viernes, 20 de noviembre de 2026, a las 10,00 horas. Las propuestas deberán formalizarse a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento de Estepona, conforme a los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Los siete proyectos seleccionados se ejecutarán entre los días 14 y 18 de diciembre de 2026, de acuerdo con las condiciones técnicas y organizativas previstas para "garantizar su compatibilidad con el funcionamiento habitual del centro cultural".

Con esta iniciativa, la Administración local continúa impulsando propuestas destinadas a "fomentar la creatividad, apoyar el talento artístico y acercar las diferentes manifestaciones culturales a la ciudadanía", al tiempo que contribuye a "enriquecer los espacios públicos municipales".

Las bases completas del concurso, junto con la descripción de las siete temáticas y las fichas técnicas de los espacios de intervención, podrán consultarse en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Estepona. Las personas interesadas pueden consultar las bases en 'https://estepona.sedelectronica.es/preview-document/8019bec0...'.