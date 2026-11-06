Estepona (Málaga) implanta la normativa para agilizar y facilitar los trámites para la apertura de establecimientos

Estepona en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha aprobado una instrucción técnica para facilitar y agilizar la tramitación de los expedientes relacionados con la apertura de establecimientos y el inicio de actividades económicas, en adaptación a la nueva Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (Legam), en vigor desde el pasado 20 de junio.

La nueva normativa autonómica introduce cambios en los procedimientos ambientales que deben seguir los negocios para iniciar su actividad, ha indicado el Consistorio en un comunicado. Así las cosas, y mientras se redacta una nueva ordenanza municipal que regule todos estos trámites, el Consistorio ha establecido una serie de pautas provisionales para ofrecer mayor claridad tanto a los emprendedores como a los profesionales encargados de preparar la documentación.

El concejal de Comercio, Antonio Montes, ha señalado que esta iniciativa pretende "reducir la burocracia y facilitar los trámites para todas aquellas personas que quieran abrir un negocio en el municipio". Por ello, ha continuado, "la delegación de Comercio ha realizado esta instrucción que ofrece con mayor claridad la documentación que deben presentar y los pasos que deben seguir".

Esta nueva instrucción técnica incluye modelos de formularios y un catálogo que permite identificar qué procedimiento corresponde a cada actividad. De esta manera, los interesados podrán identificar de una manera sencilla si necesitan presentar una licencia ambiental, una declaración responsable de efectos ambientales o, simplemente, una declaración responsable de actividad.

Al respecto, Montes ha señalado que "el objetivo principal es reducir trabas administrativas innecesarias y evitar, en la medida de lo posible, requerimientos posteriores por falta de documentación o aclaraciones, para que los expedientes puedan tramitarse de una forma más eficaz".

Con esta medida, el Ayuntamiento busca facilitar la adaptación a la nueva legislación autonómica y aportar seguridad y orientación durante este periodo transitorio, hasta la aprobación de la futura ordenanza municipal que sustituirá a la normativa vigente desde 2012.