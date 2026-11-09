Estepona (Málaga) licita un nuevo Plan Corresponsables para favorecer la conciliación en las familias

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MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado este lunes 9 que ha licitado el servicio para el desarrollo de una nueva edición del Plan Corresponsables, una iniciativa destinada a "facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, así como a favorecer la corresponsabilidad en los cuidados". Este programa cuenta con subvención de 112.213 euros de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Según ha concretado el Consistorio esteponero a través de una nota, el proyecto podrá ejecutarse hasta septiembre de 2027 y "permitirá dar continuidad a un recurso gratuito dirigido a las familias del municipio con hijos menores de 16 años".

Asimismo, el Plan Corresponsables contempla un servicio de guarda y custodia para menores de entre seis y 16 años, con o sin diversidad funcional, junto con una programación de actividades socioeducativas, deportivas, lúdicas y formativas adaptadas a sus necesidades e intereses.

Entre las propuestas previstas se encuentran el refuerzo escolar, las actividades de ocio saludable y desarrollo personal, las iniciativas deportivas, los talleres y las salidas a distintos espacios de interés del municipio y su entorno. Asimismo, el programa incorpora acciones de sensibilización y educación en igualdad, con el objetivo de "fomentar desde edades tempranas valores como el respeto, la convivencia y la corresponsabilidad".

Al hilo, esta iniciativa tiene como finalidad "apoyar especialmente a las familias en las que los progenitores trabajan y encuentran dificultades para compatibilizar sus responsabilidades laborales y familiares, ofreciendo a los menores un entorno seguro, educativo e inclusivo fuera del horario escolar".

Además, el programa también presta especial atención a la promoción de la igualdad de oportunidades entre niños y niñas mediante actividades que fomentan "la participación equitativa, el trabajo en equipo, el cooperativismo y la visibilización de referentes femeninos".

En esta línea, el Plan Corresponsables contempla criterios de prioridad para "facilitar el acceso a familias que presentan mayores necesidades de conciliación y cuidados", entre ellas las monoparentales, numerosas, víctimas de violencia de género, mujeres en situación de desempleo de larga duración, mujeres mayores de 45 años, personas con discapacidad y unidades familiares con otras cargas relacionadas con los cuidados. También se tienen en cuenta factores como el nivel de renta y las responsabilidades familiares.