Estepona (Málaga) organiza partidas de ajedrez en los tableros gigantes del Paseo Marítimo durante todo el verano

Paseo Marítimo de Estepona (Málaga) - PICASA / AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La Escuela Deportiva Municipal de Ajedrez del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) imparte el martes, 30 de junio, las partidas rápidas de ajedrez y partidas gigantes en los tableros de gran formato del Paseo Marítimo.

Al igual que en años anteriores, la actividad 'Ajedrez para Todos' es gratuita y estará abierta a todo el público que lo desee. Se llevará a cabo hasta el 23 de agosto en horario de 19,00 a 22,00 horas, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Esta actividad se enmarca dentro del Plan de Fomento del Ajedrez puesto en marcha por el Ayuntamiento de Estepona en 2011 y que ha permitido, como experiencia educativa pionera, que todos los niños nacidos a partir de 2004 hayan recibido formación para aprender a jugar al ajedrez, una disciplina que ofrece importantes beneficios intelectuales a quienes lo practican.

La siguiente cita estival con el ajedrez tendrá lugar el jueves 2 de julio, con la celebración del 'III Memorial Juan Miguel Abril Rodríguez', y continuará el 13 de agosto con la celebración del 'XL Nocturno de Ajedrez Ciudad de Estepona', ambos en el Paseo Marítimo.

Por otro lado, la Escuela Deportiva Municipal de Ajedrez impartirá clases de ajedrez durante los meses de julio y agosto para los grupos Sub 8-10, y Sub 12-14-16, de 11,00 a 13,00 horas, de lunes a viernes, en el Centro Cultural Padre Manuel, excepto los miércoles, que se impartirán en la Tenencia de Alcaldía de Cancelada.