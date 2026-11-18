Estepona rinde homenaje al sector pesquero con un barco tradicional en la avenida Puerta del Mar - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) instalará un barco de pesca tradicional en una rotonda de la avenida Puerta del Mar para poner en valor el sector pesquero y reconocer su contribución a la historia, la economía y la identidad de la ciudad.

La embarcación sustituirá a la que actualmente ocupa este emplazamiento, cuyo deterioro hacía necesario su reemplazo. Su exposición servirá como homenaje a los profesionales del mar y permitirá acercar las embarcaciones y los oficios que forman parte de la tradición pesquera de Estepona.

El Consistorio ha formalizado el contrato que permitirá llevar a cabo esta actuación, adjudicado a la empresa J2 Sailing Services SL por un importe de 66.426 euros, IVA incluido, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La embarcación es un barco de cerco empleado tradicionalmente en el Mediterráneo, con una eslora de entre 11 y 13 metros y una manga de entre 3 y 4 metros. Sus dimensiones se ajustan al espacio reservado y su estado de conservación es adecuado para su exposición pública.

Antes de su instalación, la empresa realizará los trabajos de preparación necesarios, que incluyen la limpieza y el lijado superficial, la aplicación de tratamientos contra la corrosión o pintura antióxido y el acabado final, tanto exterior como interior.

Asimismo, las condiciones especiales de ejecución del contrato contemplan la recogida y separación selectiva de los residuos derivados de la preparación de la embarcación, como aceites, combustibles, refrigerantes y desengrasantes. Estos materiales se entregarán en puntos limpios o a través de sistemas de gestión autorizados, de acuerdo con la normativa medioambiental vigente.

Esta actuación dará continuidad a los elementos ornamentales dedicados al mar y a las artes de pesca que ya existen en la avenida Puerta del Mar, entre ellos una reproducción de un faro y una gran hélice. El conjunto refuerza la presencia de la cultura marinera en el espacio público y pone de relieve el vínculo histórico de Estepona con el sector pesquero, sus profesionales y sus tradiciones.