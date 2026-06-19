Estepona (Málaga) ultima los trabajos de las obras del aparcamiento de El Carmen para su apertura en verano

Obras del aparcamiento de El Carmen de Estepona - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que las obras del nuevo aparcamiento público de El Carmen afrontan su fase final con el objetivo de que esta infraestructura pueda abrir sus puertas durante el verano.

Una vez completada la estructura del edificio subterráneo, los esfuerzos se concentran actualmente en las instalaciones y acabados interiores del recinto, mientras que de forma paralela se ultiman las obras de urbanización del entorno que acompañan esta actuación municipal, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En concreto, ya ha finalizado la pavimentación de la calle Manuel Navarro Mollor, mientras que continúan los trabajos en las calles Padre Fernando y Guadiaro, cuya ejecución se encuentra muy avanzada. Estas actuaciones estarán concluidas en las próximas semanas.

La ejecución de este proyecto ha conllevado una importante complejidad técnica debido a su ubicación en pleno casco urbano y junto a edificaciones colindantes, circunstancia que ha obligado a desarrollar los trabajos con especial cautela durante las fases iniciales de la obra.

Una vez concluidas las actuaciones, el Ayuntamiento creará una nueva plaza pública en la zona, mantendrá los actuales aparcamientos en superficie y conservará el tráfico rodado, mejorando de forma significativa la imagen y funcionalidad de este enclave del centro urbano.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha destacado que esta actuación "mejora la movilidad y revitaliza este barrio tan importante, al mismo tiempo que responde al objetivo de hacer más cómoda la vida diaria de los ciudadanos". Además, ha añadido, "se favorece la actividad económica en la ciudad y se mejora la calidad del espacio público".

El nuevo aparcamiento público El Carmen contará con más de 300 plazas distribuidas en tres plantas subterráneas. Estas nuevas plazas se sumarán a las más de 2.000 existentes en la ciudad bajo la modalidad de estacionamiento municipal con una tarifa de un euro durante el día, repartidas entre los aparcamientos situados en el nuevo Ayuntamiento, la plaza Antonia Guerrero, el Estadio de Atletismo, la plaza del Ajedrez y La Viña.

Las obras están siendo ejecutadas por la empresa Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos S.A. y cuentan con una inversión de más de diez millones de euros (IVA incluido). Este proyecto está subvencionado con 1,4 millones de euros por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.