Estepona (Málaga) valora primer aniversario de "deuda cero" y destaca los "mejores datos económicos"

El alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) cumple el primer aniversario de la consecución de la "deuda cero, tras el pago de los 300 millones de euros que dejó en 2011 la Corporación regida por el anterior gobierno socialista" y ha destacado que se alcanza "los mejores datos económicos de la historia de la ciudad".

La gestión municipal "marcada por la responsabilidad, la eficacia, la austeridad y el buen uso de los recursos públicos" permitió al Consistorio liquidar en un "tiempo récord" esa ingente deuda, al tiempo que se llevaba a cabo "la mayor transformación y mejora de la ciudad", han destacado desde el Consistorio en un comunicado.

En este primer año de "deuda cero", han detallado, "las saneadas cuentas municipales han posibilitado la mayor bajada de impuestos de la historia de Estepona; así como dar mayor cobertura a las necesidades de las familias y también al mantenimiento y conservación de la ciudad".

"El Ayuntamiento ha pasado de ser uno de los más endeudados de España, con un débito de 4.600 euros por habitante, a situarse en una posición económica de referencia nacional", han precisado, al tiempo que han añadido que este año ha sido el primero en el que no ha habido que destinar una media diaria de 60.000 euros al pago de esa deuda heredada, dirigiéndose esos importantes recursos públicos a los servicios públicos, a las inversiones y a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El alcalde, José María García Urbano, ha señalado que "un año después de eliminar ese lastre económico fruto de la mala gestión de los gobiernos que me precedieron, la ciudad mira al futuro con una economía saneada, menos impuestos y más capacidad para mejorar la ciudad y la vida de los vecinos".

En concreto, Estepona alcanza este año "una partida récord" destinada a inversiones para mejorar el día a día de los ciudadanos y las áreas públicas de Estepona, con un total de 76,3 millones de euros tras las últimas modificaciones presupuestarias aprobadas gracias a la solvencia económica de las arcas municipales, lo que permitirá concluir los proyectos en ejecución, iniciar otros nuevos y reforzar tareas tan fundamentales como la conservación y el mantenimiento de la ciudad.

Asimismo, han señalado que la liquidación de la deuda ha permitido además seguir impulsado la bajada de impuestos a los esteponeros, que se va a mantener en el próximo ejercicio. En concreto, el Ayuntamiento destina este año más de siete millones de euros para mantener esa rebaja fiscal para los esteponeros, a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de la tasa de basura.

Así, se dirigen 6.624.365,11 euros para bonificar el IBI y otros 143.804,28 euros para la exención del pago de la basura, "lo que representa un importante ahorro para los bolsillos de los vecinos de Estepona".

García Urbano ha subrayado que con estas medidas "se sigue mostrando el apoyo fiscal a todas las familias de Estepona y, en especial, a los colectivos más vulnerables, manteniendo el compromiso desde 2011 de no subir impuestos a los ciudadanos y ofrecer ayudas a quienes más lo necesitan".

Por otro lado, han recordado que el recibo del IBI acumula, desde 2012, una reducción del 50% de media, gracias a las medidas puestas en marcha desde entonces por el Consistorio. A esto se suma, entre otras iniciativas, una reducción del 3% --tanto para el IBI, como para el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y la tasa de basura-- para aquellos que tengan domiciliado el pago de su recibo y lo realicen dentro del periodo de pago voluntario.

"MÁS DE 40 MILLONES DE SUPERÁVIT"

Asimismo, han señalado que las magnitudes económicas positivas han vuelto igualmente a tener su reflejo en la liquidación del presupuesto del pasado, que cerró con un superávit de 40,29 millones de euros.

La liquidación positiva ha permitido al Ayuntamiento continuar con proyectos de obras ya iniciados, mejoras de las barriadas y de los parques públicos, plan de eficiencia energética, culminación del corredor litoral o la ampliación de la red de aparcamientos subterráneos con coste de 1 euro al día para el usuario, entre otras iniciativas. En cuanto a la situación de la Tesorería municipal, el saldo en cuentas bancarias a 31 de diciembre de 2025 es de 90.114.690,19 euros.

Al mismo tiempo, han reseñado que "el esfuerzo inversor del Ayuntamiento en la ciudad ha tenido un importante reflejo en la economía de la ciudad y en la creación de empleo". De esta forma, han valorado "Estepona se mantiene a la cabeza de los municipios con menor tasa de paro en Andalucía, situándose ésta por debajo del 9%. La evolución de este indicador arroja una importante bajada del desempleo en la ciudad desde 2011, cuando la tasa de paro alcanzó el récord del 28,45%".