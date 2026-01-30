Estepona pide al Gobierno que actúe de urgencia ante el peligro de los numerosos baches y socavones en A-7 - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha reclamado al Gobierno central que actúe "con celeridad" en la reparación del firme de la Autovía A-7, una infraestructura "clave para la movilidad en toda la Costa del Sol, y que presenta importantes desperfectos, como grandes socavones y baches, que ponen en riesgo la seguridad de los miles de conductores que circulan a diario por este punto".

El alcalde, José María García Urbano, ha remitido una carta al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la que solicita que se proceda "a la mayor brevedad posible" a la ejecución de las obras necesarias de reparación, mantenimiento y mejora del asfaltado en el tramo afectado que discurre por el término municipal, con el fin de garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y circulación".

García Urbano describe los "numerosos desperfectos" que presenta actualmente la vía, "con un notable deterioro del asfaltado, lo que está generando molestias continuas a los usuarios de la carretera y, lo que resulta más preocupante, un riesgo para la seguridad vial".

Asimismo se expone que esta situación "se ha visto agravada en este época de lluvias, registrándose hasta más de 300 puntos que requieren una intervención, según han contabilizado los técnicos municipales".

Este tramo de autovía registra intensidades medias de tráfico que pueden superar los 65.000 vehículos diarios y los 100.000 en las principales temporadas turísticas.

"El mal mantenimiento de esta carretera eleva el riesgo de sufrir accidentes porque los conductores realizan maniobras bruscas y frenados para evitar estos baches y socavones que se suceden en los carriles de ambos sentidos", se explica en la misiva.

Ante esta situación, el Ayuntamiento está recibiendo numerosas quejas por parte de vecinos, transportistas y conductores habituales, quienes están trasladando al Consistorio su "preocupación por el mal estado de la autovía, solicitando una actuación urgente para su reparación".

Por todo ello, García Urbano reclama al Gobierno que se intervenga con "la mayor celeridad en la reparación de los desperfectos, que se van a gravando con el paso del tiempo".