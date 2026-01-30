Estepona (Málaga) intensifica la limpieza de las playas por el temporal y retira más de 2.500 metros cúbicos de cañas

Estepona intensifica la limpieza de las playas por el temporal y retira más de 2.500 metros cúbicos de cañas - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) está intensificando las tareas de limpieza en todo el litoral y lleva retirados más de 2.500 metros cúbicos de cañas, que han sido arrastradas a las playas por los continuos temporales de lluvia que está sufriendo la ciudad.

La labor de la brigada municipal de Playas se está centrando tanto en las playas del casco urbano como del extrarradio, ha indicado el Ayuntamiento de Estepona en un comunicado.

Así, por el momento, se ha actuado en más de la mitad del litoral, concretamente en las playas de La Rada, El Cristo, Guadalobón, Arena Beach, Costa Natura, Arroyo Vaquero, Bahía Dorada y La Galera.

Por otro lado, esta semana se ha comenzado la limpieza en las playas de la zona de levante. Estas tareas están teniendo como principal dificultad la aparición continua de residuos debido a las crecidas de ríos y arroyos y a las intensas precipitaciones que se vienen sucediendo, de ahí que los trabajos se hayan intensificado.

Además, debido al importante caudal de agua que ha ido llegando a las desembocaduras, así como al volumen de sedimentos y cañas que arrastran, se hace complicado acceder a determinados puntos hasta que el nivel de agua haya bajado.

En estas tareas están participando un total de 13 operarios de playas, apoyados por tres tractores, un camión, un remolque, una excavadora y dos buggies. Todo el material que se está retirando del litoral se carga en camiones para su traslado al centro de tratamiento de residuos. Estos trabajos se van a mantener durante los próximos días mientras persistan los temporales.