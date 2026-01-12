Estepona pide a Gobierno que evite problemas de falta de servicio eléctrico para nuevos desarrollos urbanísticos

Vista general de la ciudad malagueña de Estepona, en la Costa del Sol Occidental. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

El Consistorio detecta que la red "da señales de incapacidad" para suministrar servicio a nuevos conjuntos residenciales

ESTEPONA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, le ha remitido una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, solicitando medidas que garanticen el suministro eléctrico a los futuros desarrollos urbanísticos de la ciudad costasoleña.

Según señalan en un comunicado, el Ayuntamiento ha detectado que la red eléctrica estatal empieza a dar señales de su incapacidad para suministrar el servicio a los nuevos conjuntos residenciales que se están ejecutando en el municipio. "Eso está afectando a compradores de nuevas viviendas que no pueden habitarlas porque las compañías eléctricas tienen dificultades para absorber una demanda creciente", aseguran desde el Consistorio.

Así, el regidor ha indicado que esta problemática energética también está sucediendo en otros municipios de la provincia de Málaga y en grandes capitales como Madrid. De hecho, sobre esta cuestión han venido alertando a nivel nacional tanto asociaciones de promotores inmobiliarios como la propia patronal del sector eléctrico.

"De no abordarse con prontitud una solución a este problema, el Consistorio considera que esta situación puede llegar a paralizar desarrollos en Estepona, tal y como ha empezado a ocurrir en otras ciudades de nuestro país", advierten. "Esta limitación de suministro eléctrico puede derivar además en que los plazos de ejecución de los proyectos urbanísticos se dilaten en un contexto especialmente delicado, marcado por una grave crisis de oferta residencial que afectada a todo el país", añaden.

El alcalde señala que si el Gobierno central no actúa con la celeridad y diligencia necesarias, se corre el riesgo de generar una situación que condene a los municipios a la imposibilidad de crecimiento, con graves consecuencias para las personas que buscan una vivienda, pero también para las empresas y para los miles de empleos que dependen directa o indirectamente de estos desarrollos.

A ese respecto, ha insistido en que los nuevos proyectos, tanto públicos como privados, destinados a dotar a la ciudad de vivienda libre y de vivienda protegida, tan necesarios para atender las necesidades actuales y futuras de la población, se están encontrando con una dificultad de enorme relevancia.

En el escrito presentado al Ministerio de Transición Ecológica se da cuenta de que Estepona ha experimentado un crecimiento demográfico y económico sin precedentes, pasando de las 67.000 personas empadronadas en 2011, a las casi 80.000 con las que se cerró el pasado año 2025.

"Ello ha llevado a esta ciudad a consolidarse como uno de los municipios españoles de mayor expansión y atracción para nuevos residentes, atraídos por la elevada calidad de vida que ofrece Estepona y por un modelo de gestión municipal basado en la sostenibilidad y el respeto al medioambiente", señalan.

"Como consecuencia directa de ello, también ha crecido de forma considerable la demanda de vivienda, por lo que urge que se tomen las medidas pertinentes para que la red eléctrica española disponga de la capacidad suficiente que permita dar cobertura a los nuevos desarrollos urbanísticos", recogen en el escrito.