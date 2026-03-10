Estepona pone a disposición del Gobierno seis parcelas municipales donde podría construir más de un centenar de VPO

Archivo - Viviendas en Estepona - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA - Archivo

MÁLAGA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) pone a disposición del Gobierno central seis parcelas municipales con capacidad para la construcción de 109 viviendas de protección oficial.

La propuesta se llevará al Pleno de este mes de marzo. Se trata de suelos con usos compatibles con proyectos de vivienda protegida ubicados en zonas como Casas del Padrón, Llanos de la Boladilla y Camino de Cortes, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La propuesta municipal responde al anuncio efectuado recientemente por el Gobierno de España de movilizar hasta 23.000 millones de euros públicos y privados para dinamizar la oferta de vivienda, y financiar la construcción de 15.000 unidades al año en España a través del fondo 'España Crece'.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha explicado que, "ante este anuncio, este Ayuntamiento, en base al principio jurídico de colaboración entre administraciones, pone a disposición del Ejecutivo central estas parcelas disponibles en Estepona para que, tras la pertinente valoración, puedan ser tenidas en cuenta para la construcción de viviendas anunciadas, de modo que Estepona pueda verse favorecida por esa medida anunciada por el Gobierno".

El alcalde ha indicado que "se quiere facilitar al Gobierno agilizar la tramitación de su proyecto para que también nuestra ciudad pueda participar del mismo".

Las parcelas puestas a disposición del Gobierno central forman parte de una bolsa de suelos en la que el Ayuntamiento viene trabajando para activar diversas iniciativas destinadas a dotar al municipio de nuevas viviendas protegidas. Se trata de dos suelos en la zona de Casas del Padrón, para 22 y 23 vpo; otras dos en Llanos de la Boladilla, para 9 y 17 viviendas; y dos parcelas en Camino de Cortes, para 17 y 21 viviendas.

El equipo de gobierno municipal ha tenido como una de sus prioridades desde el año 2011 implantar medidas destinadas a favorecer el acceso a la vivienda a personas y colectivos con mayores dificultades para ello.

De esas políticas puestas en marcha son el centenar de viviendas de protección oficial (VPO) construidas y entregadas en la zona de Juan Benítez, en la zona norte de la ciudad. En estos momentos, y tras años de trabajo para conseguir suelos que permitan ampliar el parque de vivienda protegida, se están articulando otros mecanismos mediante los cuales se podrá dotar a la ciudad de más de 1.200 viviendas.

En este sentido, han detallado que existen iniciativas a corto plazo. Se van a licitar cuatro parcelas donde se podrán construir otras 200 viviendas públicas para régimen en alquiler. Estos inmuebles, que se ubicarán tanto en la zona este como oeste del municipio, tendrán un precio de alquiler asequible para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes o a vecinos con menos recursos.

A estas iniciativas se suman otros dos proyectos que supondrán la construcción de 308 VPO en el sector de Camino de Cortes. En concreto, ya se han aprobado dos anteproyectos urbanísticos y se están tramitando las licencias de obra para la ejecución de 117 viviendas protegidas en la zona de Camino de Cortes Sur; y por otro lado, se está ultimando un pliego para licitar otras dos parcelas que permitirán construir 199 VPO en Camino de Cortes Norte.

De forma paralela, el Pleno del Ayuntamiento de Estepona aprobó por unanimidad la compatibilidad de uso municipal que va a posibilitar la autorización para poder destinar un total de 36 parcelas municipales a la construcción de vivienda protegida. Esta medida se enmarca en el Decreto-Ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía.

El texto autonómico permite la construcción de viviendas públicas en alquiler en parcelas de equipamientos que no tengan hasta ahora uso residencial, sin necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento, lo que permite agilizar proyectos de VPO.

Desde el pasado mes de abril, fecha en la que el Ayuntamiento se adhirió a esta iniciativa autonómica, los técnicos municipales han estado trabajando en la relación de parcelas públicas que podrían tener este uso social. En base a los parámetros recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Estepona, en los citados suelos, que se encuentran distribuidos por todo el término municipal, podrían construirse un total de 738 viviendas.

Entre esas parcelas se encuentran las ahora puestas a disposición del Gobierno central para que levante más de un centenar de VPO en la ciudad.