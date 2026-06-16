Estepona reforzará el sistema de control de tráfico con nuevas cámaras inteligentes para mejorar la movilidad urbana - AYTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) va a reforzar el control de tráfico en la ciudad con la ampliación de la red de cámaras inteligentes existentes con el objetivo de mejorar la movilidad urbana. De esta forma, va a abrir la licitación del contrato para el suministro e instalación de 144 nuevos dispositivos que se integrarán en el sistema de visualización, monitorización y control del tráfico de Estepona.

El Ayuntamiento puso en marcha en el año 2023 un sistema de cámaras inteligentes destinadas al control del tráfico urbano que fue pionero en la provincia por el tipo de tecnología empleado.

En una primera fase se instalaron 110 dispositivos repartidos por toda la ciudad, que se completaron posteriormente con otras 73 cámaras de control de tráfico en distintas urbanizaciones mediante convenios de colaboración, ha indicado el Ayuntamientno en un comunicado.

Este sistema ha proporcionado al Ayuntamiento de Estepona y a sus ciudadanos numerosos beneficios en lo que al control de tráfico se refiere, por lo que el Ayuntamiento va a realizar una ampliación de dicho sistema para alcanzar un mayor nivel de cobertura en diversas zonas del término municipal, ha explicado la teniente de alcalde de Seguridad, Ana Velasco.

Ahora, ha precisado, "este sistema va a dar un salto cualitativo y cuantitativo, incorporando nuevos dispositivos de vigilancia con una mayor capacidad y mejores prestaciones, lo que permitirá aplicar las nuevas tecnologías para la mejora y fluidez de la circulación y la actuación inmediata en caso de atascos o accidentes".

La gestión de este sistema se realiza desde el Centro del Control de la Jefatura de Policía Local, aunque está igualmente también a disposición de otros Cuerpos de Seguridad que lo requieran.

El sistema inteligente permite interconectarse en tiempo real, visualizar, grabar y almacenar todo tipo de datos e imágenes y vídeos en un servidor central, que se encuentra en una de las instalaciones del Ayuntamiento, al que se accede desde la Jefatura de Policía Local de Estepona.

Además, se ha dispuesto que toda la red de videocontrol de tráfico se pueda utilizar para el control y reducción de la velocidad y la densidad del mismo, por lo que en este concurso se prevé la instalación de un punto de control de velocidad. Se pretende con ello modificar el comportamiento de los conductores incidiendo en la mejora tanto de la movilidad general como de la seguridad vial en particular, así como en la reducción de emisiones de gases efecto invernadero.

La instalación de todos los elementos del sistema de monitorización, visualización y control del tráfico se realizará con las correspondientes medidas de seguridad recogidas en el ENS (Esquema Nacional de Seguridad), garantizando por tanto el transporte de la información de forma segura a través de la red, cumpliendo así con la legislación vigente en materia de seguridad, así como en materia de protección de datos personales.

El contrato incluirá además del suministro e instalación, el mantenimiento de todos los dispositivos existentes. El presupuesto base de licitación del contrato es de 970.410,78 euros IVA incluido.