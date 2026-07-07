Ester Muñoz defiende el papel fiscalizador del Parlamento: "Incomodar al poder es síntoma positivo en toda democracia"

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, junto al el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, en uno de los cursos de la UMA. - UMA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha defendido el papel del Parlamento para "fiscalizar y hacer preguntas" al Gobierno y ha considerado que "incomodar al poder es un síntoma positivo en toda democracia", punto en el que ha advertido de que las sociedades donde no existe oposición ni control parlamentario "no son sociedades democráticas, prósperas ni libres".

Así lo ha señalado Muñoz, que ha impartido la clase magistral 'El control parlamentario: cuando las preguntas incomodan al poder', dentro de los Cursos de Verano de la Fundación de la Universidad de Málaga (UMA), en la que ha defendido la importancia de la fiscalización parlamentaria como una herramienta esencial para garantizar la rendición de cuentas en una democracia.

"Fiscalizar al Gobierno, hacerle preguntas incómodas al Ejecutivo, es una forma de ponerle límites al poder, y que el poder entienda que no le pertenece, que está llevando a cabo acciones porque se lo han permitido los ciudadanos", ha afirmado la dirigente 'popular' en una nota de la UMA.

Según la diputada, el Parlamento cumple un papel "fundamental" en el equilibrio entre instituciones y en la calidad democrática. "La fiscalización al poder, el hacer preguntas al poder, nos hace más libres", ha señalado.

La portavoz parlamentaria también se ha referido a la importancia de exigir respuestas concretas al Ejecutivo. Según ha explicado, cuando el Gobierno evita responder a una pregunta parlamentaria, también está enviando un mensaje político.

"Cuando incomodas y haces una pregunta que el Gobierno no quiere contestar, lo que le estás lanzando es un mensaje a los ciudadanos: este tema no quiero contestarlo. Y la pregunta que nos sugiere a los demás es: ¿por qué? ¿Por qué no quieres ser transparente?", ha reflexionado.