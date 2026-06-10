Una estudiante de la UMA irá a Cambridge con la beca de la excelencia Imfahe para estudiar tecnologías cuánticas

Archivo - Edificio principal del Rectorado de la Universidad de Málaga, UMA. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estudiante de tercer ciclo de la Universidad de Málaga (UMA) Celia Sánchez de Miguel, del Programa de Doctorado en Ingeniería de Telecomunicación, ha sido distinguida con la Beca de Excelencia UMA (Andalucía Tech)- IMFAHE 2025-2026, un reconocimiento que le permitirá realizar una estancia de investigación en Nu Quantum, en Cambridge (Reino Unido), uno de los centros más innovadores en el ámbito de las tecnologías cuánticas.

La concesión de esta beca pone de relieve el talento y la proyección internacional del estudiantado de la UMA, así como el compromiso de la institución con la excelencia académica, la innovación y la formación en entornos de investigación de referencia mundial.

Así lo han informado desde la Universidad de Málaga en una nota, en la que señalan que la institución forma parte del grupo de universidades españolas y portuguesas que colaboran con la Fundación Imfahe para impulsar el desarrollo de talento global y fomentar oportunidades de formación, mentoría y colaboración internacional.

Durante el curso académico 2025-2026, 15 estudiantes y siete profesores de la UMA fueron seleccionados para integrarse en la Red de Talento Imfahe, accediendo a programas de formación y networking con profesionales de instituciones y empresas de prestigio internacional como Harvard, MIT o Google.

El anuncio de la concesión de la beca a Sánchez de Miguel tuvo lugar durante la 'XII Conferencia Internacional' de la Fundación Imfahe-Campamento de Innovación, celebrada recientemente bajo el lema 'Construyendo el Futuro del Talento Global: Internacionalización, Excelencia, Emprendimiento e IA en la Educación Superior'.

La representación institucional de la UMA en la conferencia estuvo encabezada por la profesora del Departamento de Organización de Empresas y Marketing Ana María Casado, quien participó en la sesión inaugural dedicada a analizar los desafíos y oportunidades de la educación superior en un contexto marcado por la transformación digital y la inteligencia artificial.

Además, estudiantes y profesores de la institución malacitana tuvieron una participación destacada en los proyectos finalistas del 'Campamento de Innovación'. Entre ellos figuraron iniciativas centradas en la economía circular, la inteligencia artificial aplicada a la educación, la comunicación y la conservación medioambiental mediante tecnologías avanzadas.

Asimismo, el profesorado de la UMA obtuvo importantes reconocimientos en la competición internacional. El equipo liderado por el profesor Mariano Soler Porta recibió un premio de 1.000 dólares por 'DocentAI', una herramienta de inteligencia artificial para la personalización educativa.

Por su parte, el equipo del profesor Mario J. Durán fue galardonado con 2.000 dólares gracias al proyecto 'Whale Acoustic Detection Buoy', un sistema inteligente para la monitorización marina y la protección de cetáceos.

REDES INTERNACIONALES DE EXCELENCIA

La conferencia también sirvió de escaparate internacional para diversos trabajos de investigación desarrollados en la Universidad de Málaga, varios de los cuales fueron seleccionados como finalistas en las sesiones científicas del encuentro.

Estos resultados consolidan la presencia de la Universidad de Málaga en redes internacionales de excelencia y reflejan la capacidad de su comunidad universitaria para generar conocimiento, impulsar soluciones innovadoras y afrontar retos globales en ámbitos estratégicos como la sostenibilidad, la educación, la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes.

La colaboración entre la Universidad de Málaga e Imfahe continuará durante el próximo curso académico. En este sentido, 'UMA Empresa' lanzará en octubre la convocatoria Plataforma de Talento Imfahe 2026-2027, ofreciendo una nueva oportunidad para que estudiantes y profesorado se incorporen a esta red internacional de excelencia y accedan a programas de mentoría, formación y desarrollo profesional de alcance global.