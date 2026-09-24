Estudio de Universidad de Málaga asegura que es posible fomentar el pensamiento computacional en menores sin pantallas

Equipo de la UMA responsable del estudio. - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga (UMA) ha demostrado que es posible fomentar el pensamiento computacional en matemáticas entre el alumnado de Primaria sin utilizar ordenadores o pantallas, a través de las denominadas 'tareas desenchufadas'.

El estudio, según ha informado la UMA a través de un comunicado, se ha desarrollado a partir de experiencias realizadas en aulas de la provincia de Málaga con escolares de nueve y diez años y ha analizado cómo este tipo de actividades permite trabajar incluso el diseño de algoritmos mediante tareas de predicción, creación y optimización, sin depender de dispositivos digitales.

El equipo, integrado en el Instituto Universitario de Investigación en Formación de Profesionales de la Educación (IFE) y el Área de Didáctica de la Matemática de la UMA, plantea que el pensamiento computacional puede contribuir a mejorar la resolución de problemas matemáticos desde edades tempranas mediante el uso de materiales físicos y manipulativos, prescindiendo de las pantallas.

Según ha explicado la profesora Cristina Ayala-Altamirano, una de las autoras del trabajo, los estudiantes "analizan información, descomponen problemas, construyen soluciones, anticipan qué ocurrirá, las ponen a prueba y corrigen errores".

APRENDER DE LOS ERRORES

Los investigadores señalan que este tipo de aprendizaje se relaciona con un modelo educativo orientado a desarrollar la capacidad del alumnado para enfrentarse a problemas y situaciones nuevas.

De este modo, la matemática se plantea no solo como cálculo o aplicación de procedimientos, sino también como una oportunidad para "explorar, razonar, tomar decisiones, comprobar y aprender de los errores", según ha señalado Ayala-Altamirano.

El equipo de la UMA ha puesto además a disposición de los centros educativos un cuaderno de trabajo que recoge tareas aplicadas y validadas dentro de esta propuesta de aprendizaje.

El proyecto, denominado 'Iniciación al pensamiento computacional desde una perspectiva socioafectiva en educación matemática mediante recursos manipulativos', está financiado por el Plan Propio de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica de la UMA, y ha sido publicado en la revista científica 'International Journal of Science and Mathematics Education', del grupo Springer Nature.